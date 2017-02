“El muro es lo más idiota”: amigo constructor de Trump

Jorge Pérez, un magnate inmobiliario que vive en Miami, declaró públicamente que el presidente de EE.UU., Donald Trump, lo convocó para participar de la construcción del muro fronterizo con México. Sin embargo, Pérez señaló que rechazó la propuesta y calificó al muro como “la cosa más idiota que he visto y escuchado en mi vida”.

“¿Una pared para qué? ¿Crees que un muro va a detener a las personas que tienen hambre?”, se preguntó. Desde su perspectiva, “buen empleo en México, crecimiento económico en México e igualdad van a impedir que la gente venga de la frontera” y cruce a los EE.UU.

El empresario multimillonario, nacido en Argentina pero criado en Colombia por padres cubanos, aseguró que financiar el muro con un impuesto a las importaciones terminaría descargando el costo “en última instancia sobre los consumidores estadounidenses”. Asimismo, esa política proteccionista podría desatar “una guerra comercial” con el país azteca.

Negocios sí, política no

La relación entre Pérez y Trump se remonta a hace varios años. Cuando en el 2008 el “rey del condominio” de Miami lanzó su libro ‘Powerhouse Principles’ (‘Sueños en concreto: Lecciones de un multimillonario en el mundo del desarrollo’, en español), el actual presidente estadounidense escribió el prólogo. Asimismo, el empresario de origen latino dijo que tiene a Trump en una muy alta estima y elogió su exitosa campaña presidencial.

No obstante, aclaró que decidió no involucrarse en el gobierno actual porque se opone “radicalmente” a gran parte de la política migratoria y comercial de la nueva administración. Cuando Donald Trump aún no había ganado la nominación republicana Pérez aseguró: “Soy un demócrata liberal y él es un republicano conservador”.

Cabe recordar además que Pérez está desarrollando proyectos inmobiliarios en ciudades mexicanas como Cancún, Zihuatanejo y el Ciudad de México, por un valor que ronda los 2.000 millones de dólares.

RT Noticias