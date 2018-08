El histórico trasplante total de cara de una joven superviviente de intento de suicidio

Katie Stubblefield perdió la cara cuando tenía 18 años. Tres años después, a los 21, los médicos de la Clínica Cleveland de Ohio le han proporcionado una nueva. Es la paciente más joven en recibir un trasplante de este tipo en los Estados Unidos y su imagen es la portada del número de septiembre de la prestigiosa revista National Geographic.

El 25 de marzo de 2014 la joven se disparó con un rifle en un intento de suicidio, destrozándose la mayor parte de la cara. Antes de enfrentar el trasplante, tuvo que someterse a 22 cirugías para intentar reconstruir su rostro.

La operación que le ha proporcionado una nueva identidad facial ha durado 31 horas, al principio de las cuales los médicos tuvieron que retirar el rostro de la donante.

Gracias al trasplante Katie Stubblefiend recibió cuero cabelludo, frente, los párpados superiores e inferiores, las cuencas de los ojos, la nariz, la boca y los labios, las mejillas, la mandíbula superior y parte de la mandíbula inferior, los dientes y músculos faciales.

A groundbreaking face transplant gave Katie Stubblefield a second chance at life. Follow her family's story—one of human identity and resilience—through the years before, during, and after her surgery. Watch the full documentary: https://t.co/JbZrgVUpR4 pic.twitter.com/MNkDY5A9h4

