“El Gobierno mexicano ha perdido la credibilidad”: Jorge Ramos

Jorge Ramos (Ciudad de México, 1958) se declara agnóstico, pero tiene al menos una certeza vital: el periodismo ejercido con honestidad, rigor y con el afán de ser siempre un contrapoder. El presentador del Noticiero Univisión, galardonado con el Reconocimiento a la Excelencia de los premios Gabo 2017, que se celebran esta semana en Medellín, trabaja desde hace más de 30 años en Estados Unidos. Defensor da los derechos de la sociedad hispana frente a Donald Trump, advirtió durante la última campaña de los riesgos del discurso del actual presidente. En conversación telefónica habla del terremoto que ha golpeado a México y de sus consecuencias, del clima de odio alimentado desde la Casa Blanca por el magnate, del régimen de Nicolás Maduro y de los retos del oficio. Lo anterior lo publicó el diario El País.

Lo que ocurrió en su ciudad natal durante la última semana fue, para Ramos, “un déjà vu del terremoto de 1985”, registrado el mismo día, un 19 de septiembre. “Ante los enormes vacíos del Gobierno, los ciudadanos han salido solos y se han organizado, y así como el terremoto del 85 precedió las primeras elecciones democráticas en México en el año 2000, este va a tener consecuencias en muchas otras cosas”, razona. “Una conclusión es que ya nadie está esperando permiso e instrucciones del Gobierno, la otra es que el Gobierno ha perdido total credibilidad”.

El periodista recuerda “la mentira alimentada sobre la niña Frida Sofía, que nunca existió” y se pregunta “cómo creerle algo más al Gobierno de Peña Nieto”. “Es Imposible. No le puedes creer la versión sobre los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, sobre la compra de la Casa Blanca por parte de su esposa, no puedes creerle nada más, se acabó. El terremoto ha dejado tan clara la poca credibilidad y la falta de respuesta de los políticos tradicionales”, remata Ramos, que en cambio aplaude la reacción de los ciudadanos. “Nunca he visto un pueblo más solidario, más arriesgado, con mejor iniciativa. Los millennials que tanto critican de México han dado una muestra de capacidad y de entrega extraordinarias”.

La defensa de la democracia y de la sociedad frente al poder ha sido una constante en el trabajo de Jorge Ramos. Lo reflejan sus palabras sobre el sismo que dejó más de 320 muertos en México y también sobre la política de Trump. “Las cosas están peor que nunca y mi referencia es cuando llegué a este país en 1983. Nunca he visto un clima antiinmigrantes, de odio, tan intenso como ahora, y lo que esperábamos se ha ido concretando. Estamos ante el presidente más xenófobo en décadas, se nota y lo vemos en absolutamente todo”, considera. El periodista rememora el sentimiento de alarma que le generó esa carrera presidencial. “Cuando Donald Trump anuncia su candidatura, el 16 de junio de 2015, los latinos en Estados Unidos claramente nos dimos cuenta de que estaba haciendo comentarios racistas. Nosotros nos dimos cuenta, pero nadie nos hizo caso, y cuando se dieron cuenta era demasiado tarde”, apunta. ¿Por qué? “Porque el ataque iba en contra de inmigrantes mexicanos, la parte más vulnerable de los EE UU”. Ramos continúa, “Nos dimos cuenta de que estábamos ante alguien que hacía comentarios racistas, sexistas, xenófobos. Tenía controlada la tensión del país, tenía controlada la tensión de los medios y tenía un candidato muy malo peleando contra él. Las pasadas elecciones fueron un plebiscito sobre Donald Trump. Lo perdimos todos”.

Aunque la reacción tardó en llegar, según el presentador hay ahora en Estados Unidos “un periodismo muy crítico”. “Basta ver las páginas de The Washington Post y de The New York Times peleándose por exclusivas y atacando duramente a Trump. En todos los medios, tantos digitales como en televisión, hay una verdadera resistencia. Me parece que llegó tarde, insisto, porque nos debieron haber acompañado en esta resistencia desde el 16 de junio de 2015 y no lo hicieron. Pero el día que llegó a la Presidencia tuvieron una actitud muy valiente y decidida de resistir y cuestionar en todo a Trump”.