el director Michael Moore pide ‘impeachment’ para sacar a Trump

El director de documentales Michael Moore ha tildado a Donald Trump de “traidor ruso” y ha pedido públicamente su destitución a raíz del reciente escándalo mediático alrededor de las supuestas comunicaciones entre un asesor del presidente y Moscú.

“Te di hasta esta mañana para que te fueras”, dijo el cineasta la tarde del 14 de febrero, recordando que el día anterior había exigido a Trump que renunciara a su cargo. “¿Qué parte de ‘desocupa tu puesto, traidor ruso’ no entiendes?” agregó posteriormente, haciendo también un llamado público a la destitución del presidente de EE.UU.

Con el fin de fundamentar su argumento contra Trump, Moore procedió a citar una nota del diario ‘The New York Times’ en la que se afirma sin evidencia alguna que allegados de Trump mantuvieron comunicaciones con la Inteligencia rusa durante todo un año.

El Kremlin recomendó no confiar en este medio estadounidense precisamente por la falta de hechos concretos en las acusaciones que han presentado en el marco de este escándalo. Pero parece que Moore no necesita pruebas, pues unas horas después dijo que “no se necesita un científico espacial para averiguar lo que estaba pasando: Trump confabulaba con los rusos para ganar las elecciones”. Esta es una más de las varias alusiones a Trump realizadas por el cineasta. También afirmó que el presidente no llegará al fin de su mandato y que mucha gente inocente morirá por su culpa. Curiosamente, Moore también había pronosticado la victoria de Trump en las pasadas elecciones de EE.UU.

Fuente: RT