El berrinche comercial de Trump y las redadas contra migrantes empiezan a dañar el campo en EU

Las políticas sobre inmigración, que privan a los agricultores de mano de obra, y la perspectiva de una guerra comercial con China y otras naciones pintan un panorama sombrío para el campo estadounidense.

Muchos agricultores se preguntan si podrán seguir operando a la luz de todos los obstáculos que tienen en su camino.

La amenaza de tarifas a las importaciones de China, México, Canadá y la Unión Europea generaron medidas de represalia que hicieron bajar los precios de ciertos productos agrícolas estadounidenses, como el maíz, la soya y la carne de cerdo. Al entrar en vigor tarifas por valor de 34 mil millones de dólares el 6 de julio, que hicieron que China respondiese con sus propios impuestos, los agricultores de Estados Unidos resintieron el efecto de una merma en los precios de sus cultivos, un aumento en los precios de la tierra y otros factores.

Los criadores de cerdo pierden más de 2.000 millones de dólares por la caída de los precios a futuro, consecuencia de medidas de represalia de China, según economistas de la Universidad Estatal de Iowa.

“Algunos van a quebrar”, aseguró Jim Heimerl, quien cría cerdos en Johnstown, Ohio, y es presidente del Consejo Nacional de Productores de Carne de Cerdo.

"Algunos van a quebrar", aseguró Jim Heimerl, quien cría cerdos en Johnstown, Ohio, y es presidente del Consejo Nacional de Productores de Carne de Cerdo.

El secretario de Agricultura Sonny Perdue prometió que estas operaciones volverían a dar ganancias

“Si esto sigue así y el Departamento de Agricultura no encuentra la forma de inyectar dinero, no me extrañaría que haya un desfile de tractores que marchan hacia Washington el año que viene” para protestar, manifestó Scott Irwin, economista especializado en temas agrícolas de la Universidad de Illinois.