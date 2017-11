EEUU pretende restringir fondos para Palestina

La Cámara de Representantes de EE.UU. aprueba un proyecto de ley que limitaría los fondos a la ANP, so pretexto de ‘propagar la violencia’.

La legislación incluye tres excepciones, que permiten el financiamiento de Estados Unidos de los programas de vacunación infantil y de agua palestinos, así como de los hospitales de Al-Quds (Jerusalén).

En la misma sesión, los legisladores del Comité de Asuntos Exteriores también aprobaron el miércoles otros dos proyectos de ley diseñados para hacer frente a los actos de represalia de los palestinos.

La Ley de Prevención de Escudos Humanos del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS), que autorizó al panel con amplio apoyo bipartidista, sancionaría a gobiernos, entidades y personas extranjeras por proporcionar apoyo financiero y material a HAMAS, mientras que la Ley de Prevención de Apoyo al Terrorismo Internacional palestino también impondría sanciones a gobiernos extranjeros y entidades que apoyan a los palestinos ante actos violentos de los soldados israelíes.

Las tres medidas están ahora programadas para avanzar en la Cámara con un voto de cada miembro del cuerpo legislativo.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aun no ha declarado si firmará el proyecto de ley, aunque un funcionario de la Casa Blanca le dijo al diario israelí The Times of Israel, en el mes de julio, que el mandatario apoya su objetivo principal.

Si el Congreso la aprueba y promulga, la medida detendría el financiamiento de EE.UU. a la Autoridad Nacional Palestina (ANP) hasta que los palestinos dejen de actuar

Muchos analistas se oponen a esa ley, bajo el argumento de que solo incrementará la pobreza y la inestabilidad en Al-Quds, y es posible que llegue a otras partes como la Cisjordania ocupada y la Franja de Gaza, lo que, a su vez, se traducirá en una espiral de violencia.

Los funcionarios palestinos han dicho que tienen la intención de continuar con los pagos, que consideran un apoyo para los familiares de los encarcelados por el régimen israelí por luchar contra la ocupación o que han muerto en relación con esa causa.

Unos 6500 palestinos, entre ellos 100 niños y 60 mujeres, se encuentran en las cárceles del régimen de Tel Aviv en condiciones inhumanas, pues carecen de derechos tan elementales como alimentación, atención médica, educación, visitas regulares o defensa jurídica, entre otros, en protesta de lo cual han realizado huelgas de hambre.

Fuente: HispanTV