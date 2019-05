EEUU amenaza a Palestina si no participa en foro de Baréin

Estados Unidos ha amenazado a los palestinos con sufrir las consecuencias si no participan en la conferencia de Baréin sobre el llamado “acuerdo del siglo”.

Los días 25 y 26 del próximo mes de junio, la ciudad de Manama, la capital de Baréin, acogerá una conferencia sobre el “acuerdo del siglo” elaborado por EE.UU. para solventar, supuestamente, el conflicto palestino-israelí.

Tantos los movimientos de Resistencia como el Gobierno de Palestina han repudiado el foro de Baréin, pues lo consideran un intento por acabar aún más, si cabe, con los derechos del pueblo palestino.

“Los palestinos cometerían un error si no se unieran a nosotros. No tienen nada que perder (…) si los palestinos no participan en la conferencia de Baréin, que se celebrará el próximo mes, se verán muy perjudicados”, ha dicho este miércoles el enviado especial del Gobierno estadounidense para Oriente Medio, Jason Greenblatt.

El alto funcionario de la Casa Blanca ha admitido que con el “acuerdo del siglo” no se resolverán las disputas entre los palestinos y el régimen de Tel Aviv y ha señalado que “no se debe esperar hasta que se llegue a una solución completa para este conflicto”.

Conforme al enviado especial de EE.UU. para Oriente Medio, las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA, por sus siglas en inglés) tampoco resolverán el conflicto.

Por otro lado, Greenblatt ha dicho que Washington está a punto de comenzar conversaciones con los gobiernos que acogen a los refugiados palestinos, ya que, según el “acuerdo del siglo”, ha añadido, los palestinos no gozarán del derecho a regresar a sus hogares.

El plan denominado “acuerdo de siglo” propuesto por EE.UU. busca poner fin al conflicto entre los palestinos y los colonos israelíes por medio de la abrogación permanente del derecho al retorno de los refugiados palestinos a su tierra natal, de donde fueron expulsado tras la creación del régimen de Israel en 1948.

En base al acuerdo, casi seis millones de palestinos se verán obligados a residir en “patrias alternativas”, es decir, otros países del mundo.

De acuerdo con varios funcionarios estadounidenses, incluido Jared Kushner, yerno y alto consejero del presidente de EE.UU., dicho acuerdo será lanzado oficialmente a principios de junio.

Fuente: HispanTV