Dueño de Coachella financió con el festival a organizaciones anti-LGBT

El propietario de Anschutz Entertainment Group, compañía que se encarga del festival de música Coachella, ha sido acusado de financiar a organizaciones en contra de los derechos LGBTI como “National Christian Foundation”, “Family Research Council” y “Alliance Defending Freedom”.

Según informa New Now Next, fueron 190 mil dólares los que se destinaron a estos grupos entre 2010 y 2013, pero la más reciente declaración de impuestos de Philip Anschutz confirmó que de diciembre de 2015 a noviembre de 2016, continuaron las donaciones.

“Recientes comentarios publicados en las redes sociales diciendo que estoy en contra de las personas LGBTQ no son más que noticias faltas. Todo es basura. Inequívocamente apoyo los derechos de todas las personas sin relacionarlos a su orientación sexual“, declaró Anschutz asegurando que en cuanto supo sobre el perfil de dichas instituciones dejó de apoyarlas.

Sin embargo, el sitio de música Pitchfork informó de apoyo financiero a grupos cristianos durante el 2016 como “The Navigators”, que recibió 40 mil dólares (784 mil 317 pesos) y que ha declarado que la homosexualidad conduce a un quebrantamiento sexual, y “Dare 2 Share Ministries”, asociación que calificó a la homosexualidad como “una perversión satánica”, recibió 50 mil dólares (980 mil 396 pesos).

Fuente: SDP Noticias