Dramático rescate marítimo en pleno azote del huracán “Irma”

Dos personas fueron rescatadas en el mar en medio del paso del huracán Irma por Florida.

Una unidad de emergencia auxilió a dos personas que se encontraban varadas en un bote en la costa del condado de Martin, informó la prensa local.

MCSO Marine Rescue complete. Everyone is safe. Good job everyone. pic.twitter.com/A9TmODgWZC

— MartinCountySheriff (@MartinFLSheriff) September 10, 2017