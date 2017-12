Dos hombres se casan en Irlanda por beneficio fiscal

La semana pasada, Irlanda se emocionó con la historia de dos hombres en Dublín que, tres días antes de Navidad, se casaron por razones tributarias.

Los medios locales se congregaron en una oficina de registro civil el viernes para presenciar la boda de Michael O’Sullivan, de 58 años, y Matt Murphy, de 82.

Los hombres son amigos cercanos, pero nunca han tenido una relación romántica: O’Sullivan es el cuidador de Murphy.

Murphy, jubilado y dueño de una pequeña casa en el norte de la ciudad, tiene problemas de la vista y no puede pagar la atención domiciliaria.

Mientras que O’Sullivan, un extécnico informático y actor a tiempo parcial, perdió su trabajo y su departamento en la reciente recesión, y en ocasiones se vio obligado a vivir en su automóvil.

Él dijo: ‘Necesitas un lugar para vivir, y yo necesito que alguien me cuide'”, comentó O’Sullivan al diario The New York Times.

¿Por qué no unimos fuerzas?”.

Eso fue hace nueve meses, pero el matrimonio fue una ocurrencia para dar una solución a un conflicto impositivo.

Murphy, al no tener herederos ni dinero para pagar a O’Sullivan por cuidarlo, se ofreció a dejarlo vivir en su casa en lugar de pagarle y como agradecimiento.

Pero ese favor le costaría al cuidador, que tiene tres hijos de relaciones anteriores, alrededor de 50 mil euros, o aproximadamente un millón 150 mil pesos, en impuestos a la herencia.

Así que el matrimonio entre personas del mismo sexo se presentó como una solución.

Irlanda fue el primer país en aprobarlo en el mundo con un referéndum.

Cuando el 62 por ciento de los votantes apoyaron el matrimonio entre personas del mismo sexo en 2015, el resultado fue visto como un ejemplo de cuánto había cambiado el país desde la época en que la Iglesia Católica prohibió el sexo fuera del matrimonio, sin mencionar las relaciones homosexuales.

Los hombres consultaron a un abogado, quien les aconsejó que no había ninguna razón bajo la ley de igualdad de matrimonio para que dos hombres o mujeres heterosexuales no pudieran casarse.

Sus intenciones se hicieron públicas cuando Murphy llamó a un programa de radio la semana pasada para comentar un asunto no relacionado a la boda.

Mientras esperaba para salir al aire, mencionó sus planes matrimoniales a un productor, quien a su vez lo informó al presentador del programa, Joe Duffy, que le preguntó a Murphy sobre el tema.

Y aunque las reacciones fueron abrumadoras, también el apoyo vino de lugares inesperados.

O’Sullivan comentó que llevaron a encender unas velas a una iglesia en el centro de la ciudad y una monja, que los reconoció, les presentó a un sacerdote de 92 años y otros miembros retirados del clero que deseaban felicitarlos.

Conforme al diario neoyorquino, los hombres puede que no sean amantes, pero forman una buena pareja.

Murphy, un hombre esbelto y pulcro, usa un bastón para caminar, y O’Sullivan lo apoya solícitamente.

Puede que no tengamos una relación sexual, pero soy su cuidador y su amigo”, dijo esté último.

Y aquí hay otro giro en la historia: es cierto que no son pareja, pero uno de los hombres sí es homosexual.

Los medios irlandeses, explicaron, informaron que los dos son heterosexuales y nunca se les ocurrió preguntar si alguno de ellos era gay.

La respuesta es que Murphy lo es y ha tenido relaciones en el pasado, incluso su esposo heterosexual estaba completamente consciente de esto.

¿Qué importa si somos amigos y funciona para nosotros?”, expresó O’Sullivan.

Cuando tenía relaciones con hombres antes, siempre fue la amistad lo más importante para mí”, añadió Murphy.

Tener a alguien a quien abrirle, y salir y hablar. Para mí, nunca fueron aventuras casuales. Si dos personas pueden vivir juntas y ayudarse entre sí, eso es lo más importante en la vida. Estoy realmente bendecido de que alguien esté allí para mí”.

