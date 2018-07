Donald Trump ya le puso su primer apodo a AMLO

El presidente de Estados Unidos ya le puso un apodo al candidato ganador de la elección presidencial mexicana, Andrés Manuel López Obrador. Lo anterior lo publicó el diario Nacion321.com.

De acuerdo con el exfuncionario y colaborador de Barack Obama en la Casa Blanca, Mark Feierstein, el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ve con mayor preocupación un gobierno de López Obrador, a quien Trump apoda “Juan Trump”, citando a un alto funcionario del gobierno republicano.

Según Feierstein, quien publicó el artículo Why a Pragmatic AMLO May Be Here to Stay en el sitio Americas Quarterly, Donald Trump ve en AMLO “un poco de su misma imagen de renegado”.

Por lo que el apodo “Juan Trump” es una manera en la que el estadounidense ve a López Obrador en su manera de hacer política.

El artículo señala que AMLO no es un “internacionalista” por naturaleza, pero reconoce los hechos económicos básicos, que México lidera el mundo en acuerdos de libre comercio y depende especialmente de los vínculos económicos con los Estados Unidos.

Como datos, el medio especializado afirma que el 80% de las exportaciones de México van a los Estados Unidos, y más del 40% de la inversión extranjera en México proviene de empresas estadounidenses.

López Obrador invitó a Trump a su toma de posesión el próximo 1 de diciembre.