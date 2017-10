Donald Trump estudia acuerdo comercial de EU con Canadá y sin México

Con respecto a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy durante su reunión en la Casa Blanca con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, que podría considerar llegar a un acuerdo con su vecino del norte y sin México, pero señaló que quizá no sea necesario hacer algo de forma unilateral. Lo anterior lo publicó el diario El Universal.

“Veremos si podemos hacer los cambios que queremos, nosotros queremos proteger a nuestros trabajadores y el primer ministro canadiense también quiere proteger a los suyos. Tenemos una relación personal muy buena. Vamos a hacer un acuerdo pero si no se puede hacer, no lo haremos. Si no podemos hacerlo con ambos, haremos un acuerdo con uno, pero esperemos que sea bueno para Canadá, para México y para EU”, detalló el mandatario estadounidense.

En respuesta a una cuestión sobre si estudiaría alcanzar un pacto con Canadá pero sin México, afirmó: “Es posible que no seamos capaces de lograr un acuerdo y es posible que sí”.

Por su parte, el primer ministro canadiense aseguró que su gobierno y el de Trump tienen “una gran comunicación, siempre hay cosas para mejorar, pero tenemos una gran alianza. Tenemos una relación continua y constructiva y me agrada estar aquí de nuevo”.