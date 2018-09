Diputada kirchnerista pide a Macri que “dé un paso al costado”

Una legisladora del opositor Frente para la Victoria (FpV) pidió al presidente de Argentina, Mauricio Macri, que se vaya por su “ineptitud para gobernar”.

“A esta altura no importa si no pueden, no quieren o no saben cómo dejar de arruinar este país. Lo que importa es que den un paso al costado, tenemos mecanismos constitucionales que lo posibilitan”, escribió el viernes la diputada kirchnerista María Emilia Soria en su cuenta de Twitter.

La diputada, hija del fallecido exgobernador Carlos Soria, llamó al jefe de Estado y a todo su equipo a dejar la Casa Rosada, alegando que el Gobierno de Cambiemos ya ha dado suficientes muestras de “incompetencia para gobernar” a favor del pueblo.

Al ser preguntada sobre si Macri debía irse ahora, Soria respondió tajantemente: “Yo creo que hasta acá llegamos. No tenemos que esperar un muerto en la calle, nadie quiere eso. Necesitamos que esto cambie urgentemente”, remarcó.

Fuente: HispanTV