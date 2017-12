Detenciones de migrantes en EU han aumentado gracias a incentivos económicos

México.- Aunque se esperaba lo contrario, en lo que va del gobierno del presidente Donald Trump, las deportaciones de mexicanos desde Estados Unidos han disminuido, sin embargo, las detenciones de migrantes sí han aumentado y ello, de acuerdo con activistas y defensores de ese sector, se debe a incentivos económicos que reciben las empresas donde permanecen recluidos muchos connacionales, según lo revela la siguiente investigación del noticiero En Punto, de Televisa. Lo anterior lo publicó el diario SDPnoticias.

En mayo pasado, Alfonso Ayala, originario de Puebla, fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), en el condado de Jackson, Colorado, mientras acudía a una cita de supervisión con un oficial de policía local.

“ICE está entrando al edificio, a la Policía, se están metiendo a las Cortes, porque ellos tienen acceso a esa información y de ahí mismo se los llevan” denunció Virginia Calderón, esposa de Alfonso.

Con 18 años viviendo en Estados Unidos, Alfonso Ayala fue acusado en 2012 de amenazas de muerte contra una mujer, pero sólo fue condenado por lesiones imprudenciales, un delito menor en ese país.

Desde hace 7 meses está recluido en un centro de detención de Aurora, Colorado, en espera de que una jueza determine su libertad o su deportación.

Alfonso es uno de los 143 mil 470 inmigrantes detenidos por ICE entre septiembre de 2017 y septiembre de 2017, esto representa un 25 por ciento más de detenciones que el año pasado.

En EU existen unas 200 cárceles de migración cuya capacidad rebasa las 34 mil camas, pero la mayoría de los arrestados por ICE son enviados durante meses a los centros de detención manejados por empresas privadas. El de Aurora, Colorado, con capacidad de mil 100 detenidos triplicó su tamaño hace 5 años.

“Hay incentivo económico para detener a la comunidad inmigrante, porque personas ganan dinero por eso”, indicó Hans Mayer, abogado de migrantes en Colorado.

“Ellos tienen que tener una cantidad específica [de detenciones] por día, esa es la razón por la que mucha gente está detenida injustificadamente”, aseveró Jeanette Vizguerra, fundadora de la Coalición santuario Denver.

En Estados Unidos estiman que cuando terminen los procesos de los ahora detenidos se incrementará el número de deportados a México.

“Ahorita vemos un aumento que probablemente va a seguir por el próximo año o dos años”, previó Hans Mayer.

Virginia, esposa de Alfonso, espera que el próximo 29 de diciembre a jueza que lleva su caso decida el futuro de su familia.

“Si nos toca, nos quedaremos aquí hasta que todo cambie y si ya no nos tocaba pues bueno, donde estemos seguir apoyando a la gente que se queda y no quedarse callados, no tener miedo”, señaló Virginia Calderón, esposa de inmigrante detenido en Denver.