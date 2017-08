“Destrozan” a Melania por el calzado que usó durante su visita a Houston

Con zapatos de tacón, Melania Trump viajó hoy a Texas para visitar junto a su esposo, el presidente Donald Trump, algunas de las zonas más devastadas por el huracán Harvey, informó Excélsior.

El calzado de la primera dama estadunidense, inusual para un recorrido de este tipo, está causando polémica en las redes sociales, donde ya es blanco de una oleada de críticas y bromas.

“¡La ayuda está en camino, Texas, no hay que preocuparse, Melania tiene sus tacones de aguja especiales”, ironizó en Twitter el escritor y productor de televisión Brad Wollack.

Help is on the way, Texas! Don’t worry, Melania has her special storm stilettos. https://t.co/lVsIneYbXF

— Brad Wollack (@BradWollack) 29 de agosto de 2017

Además de los tacones de aguja, la exmodelo vestía un pantalón negro, una blusa del mismo color, una chamarra verde militar y portaba lentes de sol.

“Melania” Maybe these shoes would have been more appropriate? pic.twitter.com/VzFiN5gdlB

— ♫ Adriano&Paulina ♫ (@keet0007) 29 de agosto de 2017

#Harvey #Houston

Melania & Don prepared for rough conditions in Houston.

Mel Pee even put on proper shoes so she can wade through deep water pic.twitter.com/SlIt4Z0uRB

— Beo Bachter (@kaysintBB) 29 de agosto de 2017

Por su parte, el presidente estadunidense optó por un look más acorde con la situación: chaqueta de lluvia negra, pantalones caqui y botas.

“Melania aquí parece Flood Watch Barbie, seguro que sus Loubs no son impermeables, chicas”, opinó en Twitter la columnista Maria Del Russo.

Melania over here looking like Flood Watch Barbie. Pretty sure Loubs aren’t waterproof, babes. https://t.co/XCAexsWpsc

— Maria Del Russo (@maria_delrusso) 29 de agosto de 2017

Pero a su arribo al aeropuerto de Corpus Christi, Melania Trump ya había ‘relajado’ su atuendo y descendió del Air Force One con unos tenis blancos, una blusa del mismo color y una gorra con las iniciales que la identifican como primera dama, FLOTUS (First Lady Of The United States) .

Tal vez echó un vistazo a Twitter antes de bajar del avión.

“For everyone complaining about Melania’s shoes, she changed into sneakers once he arrived in Texas. #Harvey #Trump pic.twitter.com/s4Z3q1vBGo

— Nicholas Scotti (@NicholasScotti_) 29 de agosto de 2017