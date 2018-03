Despiden a subdirector de FBI

Andrew McCabe, ex subdirector del FBI fue despedido dos días antes de retirarse oficialmente del buró de investigaciones, según el diario The New York Times.

El Fiscal General de Estados Unidos, Jeff Sessions anunció el despido de McCabe señalando que tanto el Departamento de Justicia como la Oficina del FBI, encargada de manejar la disciplina, hallaron que el ex funcionario hizo una revelación no autorizada a medios de comunicación que carecía de franqueza.

Por su parte, McCabe declaró que su despido fue impulsado por la persistente presión del Presidente de EU, Donald Trump, por socavar la investigación de la trama rusa, donde él es un testigo clave.

“La idea de que fui deshonesto es simplemente incorrecta”, dijo.

“Esto es parte de un esfuerzo por desacreditarme como testigo (en la trama rusa)”.

McCabe fue uno de los primeros funcionarios en el FBI en examinar los posibles vínculos de la campaña de Trump y Rusia, así como un testigo en la pregunta de si el Presidente intentó obstruir la labor del ex director del buró James Comey en la investigaciones.

Comey asegura que Trump lo instó a exonerarlo sobre la colusión con Rusia y dejar de indagar a su entonces asesor de seguridad nacional Michael Flynn.

En repetidas ocasiones, Trump ha señalado a McCabe por supuestamente ayudar a proteger a Hillary Clinton para ir a juicio durante la campaña presidencial en 2016 a cambio de financiamiento para que su esposa se hiciera con un escaño en el Senado.

El repentino despido podría costarle a McCabe una porción significativa de sus beneficios de jubilación, aunque podría presentar una demanda.

El ahora ex subdirector trabajó durante 21 años para el buró y era elegible para una pensión completa por parte del Gobierno.

Fuente: Reforma