Despiden a profesor que incluyó en sus clases lecturas de escritor gay

Un nuevo caso de homofobia fue reportado hace unos días en Chile luego de que un profesor dejará a sus estudiantes la tarea de leer una obra del escritor, artista plástico y activista homosexual Pedro Lemebel.

La actividad no fue del agrado del alumnado de la clase de Literatura en el Liceo de San Francisco de Quito, debido a la orientación sexual del autor y las múltiples quejas ante las autoridades, causaron que el profesor fuera retirado de su puesto.

“La esquina es mi corazón” fue el título que causó la controversia y contiene una serie de crónicas que hablan sobre la pobreza, la marginación y la desigualdad social; fueron estos temas que son abordados desde la perspectiva del escritor, los que los alumnos se nagaron a tomar argumentando que se trataba de un libro “asqueroso”.

A raíz de esto, en redes sociales inició una discusión sobre el derecho de las y los estudiantes a no leer el material, pero sobre todo, reveló el conservadurismo aún patente entre las familias que incluso que acusaron al profesor y a la institución de “homosexualizar” a sus hijos afirmando que el texto estaba “en contra de sus creencias religiosas y su libertad”.

“Creo que este episodio es un reflejo de la incapacidad instalada en la mayoría de los colegios del sistema educacional chileno, para abordar temas que son emergentes”, declaró al respecto el alcalde de Independencia.

Luego del amargo capítulo en el que estuvo involucrada la opinión pública, el profesor solicitó una “licencia psiquiátrica” de dos meses; terminado este periodo fue asignado a otra institución y finalmente el 31 de diciembre recibió la noticia de que su contrato que finaliza el 28 de febrero del presente año, no será renovado.

El documento que notificó al profesor sobre su estado laboral, argumentó que el término de su contrato se debía a que el docente no se adhiere a los valores del Proyecto Educativo Institucional del Plan Anual de Desarrollo de la Educación Municipal.

“Mi despido es por mi pensamiento distinto, porque yo he dejado en claro que este es un colegio machista, sexista, y eso también ha afectado mi adaptabilidad acá. El tema de sexualidad, identidad y género no es un tema primordial en este establecimiento y eso no cambiará mientras estén los mismos directivos”, declaró ante los medios locales, el docente.

Fuente: SDP Noticias