Despiden a periodista que acosó sexualmente a 12 de sus compañeras

Los reportes fueron revelados por CNN, donde se informó que las agresiones se suscitaron hace 10 años, cuando el presentador fungía como director de ABC. Hoy, a sus 52 años, Halperin reconoció el abuso que cometió a varias de sus compañeras y ofreció una disculpa pública.

“Ahora entiendo por estos recuentos que mi comportamiento fue inapropiado y causó dolor a los demás. Por eso, lo siento mucho y me disculpo. Dadas las circunstancias, voy a dar un paso atrás en mi trabajo diario mientras trato adecuadamente esta situación”.

Entre la violencia que el comunicador ejercía estaba el proponer relaciones sexuales, besar a sus empleadas, tocarles los senos sin su consentimiento y rozarles su pene mientras estaba erecto.

“Siento profundamente el dolor y la angustia que he causado por mis acciones pasadas. Me disculpo sinceramente con las mujeres que he maltratado. El mundo ahora reconoce públicamente lo que tantas mujeres han sabido desde hace mucho tiempo: los hombres las lesionan en el trabajo. Durante mucho tiempo en ABC News, fui parte de eso. Lo reconozco y lo lamento profundamente”, escribió Halperin en un comunicado.

Fuente: SDP Noticias