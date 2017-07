Concluye en El Paso análisis del terreno para el muro de Trump

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos ha comenzado los trabajos preliminares para la construcción de un muro en varios lugares de la frontera con México, indicó recientemente el Departamento de Seguridad Nacional, informó The New York Times.

Un grupo de ingenieros está perforando y tomando muestras de suelo para determinar qué tipo de barrera será la más efectiva en las variadas condiciones geográficas a lo largo de la frontera, dijo David Lapan, un vocero del Departamento de Seguridad Nacional.

La perforación y el análisis del terreno se realiza en El Paso, Texas; Santa Teresa, Nuevo México; Calexico, California, y el Valle del Río Grande. Lapan dijo que el análisis del terreno ya concluyó en El Paso y Calexico. Ya se han identificado las zonas de San Diego y Rio Grande Valley como regiones prioritarias para la construcción de nuevos muros fronterizos. En agosto, los ingenieros militares comenzarán a trabajar en el área de San Diego.

Estas acciones se están realizando mientras la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, de la cual depende la Patrulla Fronteriza, continúa evaluando decenas de propuestas enviadas por contratistas para los diseños del muro fronterizo.

El presidente Donald Trump ordenó la construcción del muro a través de una orden ejecutiva en enero. En marzo, el Departamento de Seguridad Nacional hizo una convocatoria para que se presentaran prototipos de un muro fronterizo “físicamente imponente” y “estéticamente agradable”. La estructura debe ser diseñada para evitar que la trepen o se caven túneles por debajo.

El plan de Trump para construir un muro fronterizo fue parte de una controversial pelea presupuestal en el Congreso. El Gobierno necesitaba disponer de 3.6 billones de dólares en los presupuestos de 2017 y 2018 para poder erigir 160 kilómetros de muro. Pero los congresistas –tanto demócratas como republicanos– rechazaron proveer los fondos para el proyecto y propusieron aumentar los recursos para incrementar el uso de dispositivos tecnológicos en la frontera como, por ejemplo, los sensores.

Sin embargo, el Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes aprobó el martes una partida de gastos que incluye 1.6 billones de dólares para el muro. Con esa suma podrían construirse 119 kilómetros de segmentos del muro a lo largo de la frontera Suroeste.

El Departamento de Seguridad Nacional ha reasignado 20 millones de dólares de otros programas para pagar la construcción de diversos prototipos del muro fronterizo. Está programado que la construcción de esos proyectos comience este verano en el área de San Diego.

Unos funcionarios de Seguridad Nacional dijeron que los prototipos podrían ser agregados al muro fronterizo que ya existe en San Diego y también afirmaron que eso permitiría evaluar cuáles barreras son las más efectivas al momento de dar tiempo a los agentes de la Patrulla Fronteriza para responder al contrabando de drogas ilegales y personas. Los funcionarios dijeron que planean construir de cuatro a ocho prototipos.

Inicialmente, Trump habló sobre construir un “gran y hermoso” muro a lo largo de toda la frontera con México, la cual tiene una longitud de 2 mil millas (3 mil 200 kilómetros). Pero la semana pasada, redujo ese plan al decir que la longitud del muro podría ser de mil 127 kilómetros (700 millas).

“No necesitas 2 mil millas de muro porque cuentas con muchas barreras naturales”, comentó el mandatario en una conversación que sostuvo con reporteros a bordo del Air Force One la semana pasada. “Tienes montañas. Tienes algunos ríos que son violentos y brutales. Tienes algunas áreas que están tan apartadas que no tienes gente cruzando por ahí. Así que no necesitas eso. Pero necesitarás entre 700 millas (mil 100 kilómetros) y 900 millas (mil 400 kilómetros)”.

Trump también dijo que el muro sería parcialmente transparente y podría tener paneles solares para ayudar a reducir los costos. El líder estadounidense ha prometido que logrará que México pague por el muro, lo cual fue tajantemente rechazado por Enrique Peña Nieto, presidente de México.

En las comunidades de la frontera muchas personas han mostrado su rechazo a este proyecto. En Texas, amplios sectores del territorio necesario para erigir el muro están en propiedades privadas, y la mayoría de los dirigentes republicanos y demócratas del Congreso del estado se oponen a la construcción.