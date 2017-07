¿Cómo sería una guerra con Pyongyang?

Una guerra a gran escala contra Corea del Norte sería catastrófica y dejaría como mínimo decenas de miles de muertos en las primeras 24 horas, indica un informe.

Según ha informado este viernes el rotativo australiano The Sydney Morning Herald, citando a informes y estudios realizados por expertos militares, una guerra contra Corea del Norte acabaría con la vida de al menos 64.000 personas en el primer día del enfrentamiento bélico, mientras que otros cientos de miles resultarían heridos.

El analista militar y columnista de Asuntos de Defensa de dicho medio, David Wroe, recuerda que en caso de un ataque contra Corea del Norte, esta respondería con toda su potencia y dispararía unos 4000 cohetes y misiles hacia su vecino sureño cada hora, causando una destrucción devastadora.

Esta cifra de muertos, señala Wroe, es una estimación considerando la hipótesis de que Corea del Norte no usase armas nucleares, no obstante, esto sería poco probable, ya que Pyongyang, por saber que sus armas nucleares son los principales objetivos de Seúl y sus aliados a destruir, no dudaría en usarlas en las primeras horas de los choques por temor a que fueran destruidas.

El enunciado anterior, asegura, refleja una ideología de la era de la Guerra Fría, bautizada como “úsala o piérdela”, ideología sobre las armas nucleares que advierte que estas son los primeros objetivos de los enemigos, por lo que no usarlas temprano en la guerra, podría significar perder dicha oportunidad para siempre.

Fuente: HispanTV