Cien alcaldes de EU en contra Trump

En 2003 el Concejo aprobó una resolución declarando a Nueva York como “ciudad santuario”, lo que implica que no comparte información confidencial de inmigrantes con agencias federales a menos que haya una orden de un juez, y ofrece diversos servicios a esta comunidad, entre ellos asistencia legal.

“No deportaremos a neoyorquinos respetuosos de las leyes, no separaremos familias, no dejaremos niños sin sus padres, no dejaremos a las familias sin su sostén económico”, dijo enfático De Blasio.

Por su parte, el jefe de la Policía, James O’Neill, aseguró que continuarán trabajando como hasta ahora con las agencias federales para mantener a Nueva York como una ciudad segura y reducir la criminalidad, pero advirtió que no se pondrá en riesgo la confianza de las comunidades en los cuerpos de seguridad.