CIA despide a perrita que se negaba a buscar bombas

Lulu es una perrita labrador negro, que comenzó su entrenamiento en la CIA como parte del equipo K9, sin embargo, tuvo que dejar el equipo porque se negaba a buscar bombas, y realmente no disfrutaba su trabajo.

De acuerdo al blog de la CIA, explican que en las primers semanas de entrenamiento, Lulu dio señales de no estar interesada en detectar bombas, incluso cuando la motivaban con comida o juguetes.

A las pocas semanas de entrenamiento, Lulu mostró signos de que no estaba interesada en detectar explosivos. Todos los perros, como los estudiantes humnaos, tienen días buenos y malos cuando están aprendiendo algo nuevo. Lo mismo pasa durante nuestras clases a cacharros. Un cachorro puede actuar con pereza minetras intenta identificar los olores, o simplemente muestran un desagrado total a cualquier cosa que le están enseñando. Usualmente pasa un día o dos. {…} Pero para el caso de Lulu, se volvió claro que esto no era temporal. En realidad este trabajo para ella, Lulu no estaba interesada en buscar explosivos’, explican en el blog.

Así fue como Lulu se quedó sin empleo, aunque su historia sí tiene un final feliz, ya que fue adoptada por su entrenadora y ahora disfruta sus días jugando con otros niños, conejos, ardillas y corriendo por el jardín de su nueva casa.

Fuente: Excélsior