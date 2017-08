Chocan Venezuela y México tras llamada de Trump

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Luis Videgaray, y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se enfrentaron este jueves verbalmente y elevaron el tono de los adjetivos. -Vanguardia-

Esta mañana, The Washington Post reveló una transcripción de una llamada telefónica entre los mandatarios norteamericanos en la que Trump le pide a Peña no decir a la prensa que México no pagará por la construcción de un muro fronterizo, una de las principales promesas de campaña del estadounidense.

“Si yo fuera mexicano tumbaría todos los muros (…) no como este cobarde de Peña Nieto”, expresó Maduro.

El Mandatario venezolano recalcó que el presidente Enrique Peña Nieto se “comporta como un empleado abusado por parte” de Donald Trump.