Canadá: No seguiremos la decisión de EEUU sobre Jerusalén

El Gobierno canadiense afirma que no seguirá la decisión de EE.UU. y no reconocerá a Al-Quds (Jerusalén) como la capital del régimen de Israel.

Un oficial del Gobierno de Canadá citado por el rotativo canadiense The Globe and Mail confirmó el miércoles que su país no tiene planeado reubicar su embajada de Tel Aviv a Al-Quds.

Del mismo modo, aseguró que Canadá cree que la situación de esta simbólica ciudad solamente se puede resolver mediante un acuerdo general entre los palestinos y los israelíes.

El miércoles, el jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, ignoró las advertencias de la comunidad internacional, y declaró que su país reconoce a la ciudad palestina de Jerusalén como la capital del régimen de Israel, además de indicar que trasladará, de Tel Aviv a esa urbe, la embajada de EE.UU.

La medida estadounidense ya ha levantado duras críticas y condenas por parte del mundo árabe y de la comunidad internacional, que alertan de las “peligrosas” consecuencias que conllevará la decisión del mandatario estadounidense, mientras los secretarios de Defensa y de Estado de EE.UU., James Mattis y Rex Tillerson, respectivamente, estarían en contra de la decisión de Trump.

Fuente: HispanTV