Canadá, a favor de que TLCAN siga sin calendario establecido

Canadá coincidió este jueves con Estados Unidos en que las lentas negociaciones para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) deberían continuar, aunque no se estableció un calendario, dijo a periodistas la canciller canadiense, Chrystia Freeland, informó la Agencia Reuters.

“Seguiremos trabajando intensamente durante el verano”, apuntó Freeland a los periodistas tras reunirse con el representante de Comercio Exterior de Estados Unidos, Robert Lighthizer, para tratar la renegociación del TLCAN y las tensiones comerciales entre Washington y Ottawa.

De esta forma, es posible que no se alcance un pacto antes de las elecciones presidenciales mexicanas, previstas para el 1 de julio.

La ministra, que durante el fin de semana mantuvo conversaciones con el secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, afirmó que los tres países están de acuerdo en que “hasta ahora se ha hecho un considerable progreso”.

No obstante, “necesitamos seguir trabajando para lograr un TLCAN modernizado”, indicó.

Por otro lado, Freeland destacó que la reunión con Robert Lighthizer, que duró una hora, fue “constructiva” y aseguró que Canadá no quiere intensificar la guerra arancelaria con Estados Unidos.

Aun así, la ministra confirmó que a partir del 1 de julio Ottawa tomará represalias por la imposición de aranceles a las exportaciones canadienses de acero y aluminio.

Recientemente, ha aumentado la tensión comercial entre ambos países por la imposición por parte de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, de aranceles a las exportaciones canadienses de acero y aluminio.

“Le deje claro a Lighthizer la decisión de Canadá de imponer aranceles de represalia de una forma recíproca, dólar por dólar. Estoy segura de que lo entendió”, dijo Freeland, quien reiteró que los aranceles impuestos por Estados Unidos son “ilegales”.

“Canadá no tiene otra opción que responder, aunque nos pesa hacerlo -señaló la ministra-. La estrategia canadiense es no escalar y no echarse atrás”.