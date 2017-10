Campaña de Trump contactó a Assange para ‘hackear’ e-mail de Clinton

Una compañía relacionada con la campaña del ahora presidente Donald Trump contactó al fundador de Wikileaks, Julian Assange, para hackear la cuenta privada de correo electrónico de la candidata demócrata Hillary Clinton, confirmó el mismo Assange.

“Puedo confirmar un contacto con Cambridge Analytica (antes de noviembre del año pasado) y puedo confirmar que Wikileaks lo rechazó”, escribió el activista en su cuenta oficial de Twitter.

Cambridge Analytica es una empresa con oficinas en Washington, Nueva York y Londres dedicada al análisis de datos. Su director. Alexander Nix, reconoció públicamente que contactó a Assange a mediados del año pasado, durante la campaña presidencial, en un correo electrónico enviado a varios de los donantes de Trump, entre ellos Rebekah Mercer, pero que no recibió ningún miembro de la campaña del magnate, según CNN.

Durante la campaña, Wikileaks filtró correos de la dirección del Partido Demócrata y también del jefe de campaña de la candidata demócrata, John Podesta, lo que utilizó Trump para atacar a Clinton.

La noticia sobre el contacto Cambridge Analytica-Assange llega unas horas después de que se diera a conocer que la Campaña de Clinton financió el famoso dossier de un exespía británico donde se hablaba de presuntos vínculos entre Trump y el gobierno de Rusia, y en el que se dice que el Kremlin dio favores sexuales al hoy presidente.

Trump calificó este miércoles de “vergonzosa” esa información. “No olvidemos que Hillary Clinton negó todo esto. Ella no sabía nada. No sabía nada y de repente se enteraron. Lo que me sorprende es que pagaron casi 6 millones de dólares y (el dossier) está totalmente desacreditado. Es falso. Noticias falsas. Es vergonzoso”, aseguró a Fox News.

Fuente: SDP Noticias