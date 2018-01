California, autoriza el comercio de mariguana para uso recreativo

A partir de hoy, 1 de enero del 2018, hay luz verde para el comercio de mariguana para uso recreativo en California. Por lo tanto, el estado más poblado de los Estados Unidos se agrega a los otros estados americanos donde el consumo y el comercio de mariguana ya son legales, pero aún están regulados por leyes estrictas. Como: Alaska, Colorado, Nevada, Oregon y Washington.

En Maine es posible tener dosis para uso personal, pero la venta minorista debe comenzar a mediados de 2018, mientras que en Massachusetts será legal a partir de julio del próximo año.

Ya es legal desde 1996 para uso médico. Pero ahora la legalización se extiende, con reglas precisas. Porque para comprarla tienes que tener 21 años. Para venderlo se requiere una licencia estatal (quien ya tiene una para uso médico debe solicitarla para uso recreativo).

Las reventas no pueden operar si están demasiado cerca de las escuelas (distancia mínima de 200 metros), y se requiere actividad de vigilancia las 24 horas del día. Cabe señalar que la mariguana no se venderá entre las 10 pm y las 6 am. Y también la hierba no se puede fumar en cualquier lado. En los lugares donde está prohibido fumar en automóviles o en público.

Pero puede crecer en casa, pero un máximo de seis plantas que no pesen más de 30 gramos (solo una pequeña cantidad).

A partir de ahora, California introducirá un impuesto del 15% sobre cada compra de un producto base de cannabis. Entre los impuestos estatales y locales, el consumidor podría terminar pagando una tarifa igual al 45% del total. Este cambio generará alrededor de mil millones de dólares de ingresos fiscales por año para el estado de California.

Y a partir de hoy, día del inicio del 2018, alrededor de 90 tiendas estarán equipadas con una licencia para una facturación anual estimada de al menos 7 mil millones de dólares. La venta comienza en 12 condados: Actualmente excluye el de Los Ángeles, el más poblado, que comenzará gradualmente a recibir solicitudes de distribución y licencias de venta.

De hecho, la aprobación no solo debe venir de las autoridades estatales sino también las municipales. Las tiendas que ya han recibido la autorización para comenzar a operar se encuentran principalmente en el norte de California, muchas en el área de la Bahía de San Francisco, además d los condados de Riverside y San Diego en el sur del estado.

“El departamento del Tesoro estima que en 2020 alcanzaremos $7.2 mil millones de dólares en la venta de mariguana legal en California, y solo mil millones en impuestos”, Elizabeth Ashford, del grupo operativo de cannabis con sede en Los Ángeles, señala que estas cifras son aún más bajas, dada la gran demanda de compradores en el estado oeste.

A nivel federal, la mariguana sigue prohibida. Desde Washington, el ministro de Justicia, Jeff Sessions, declaró que los estados individuales pueden aprobar lo que quieren “pero no creo en el uso médico de la mariguana y todavía no veo la utilidad de poder comprarlo en cada tienda de comestibles en la esquina de la calle”.

Con información de Repubblica