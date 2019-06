Cabeza de lobo gigante que vivió hace 40 mil años aparece en Rusia con el cerebro casi intacto

Científicos han anunciado el hallazgo de una cabeza con el cerebro casi intacto de un lobo gigante, conservado durante unos 40 mil años en el permafrost de la actual república de Sajá-Yakutia, Rusia, informó este viernes The Siberian Times.

La cabeza fue hallada por un residente local en el verano del 2018 en la orilla del río Tirejtyaj, pero sólo ahora se ha realizado su análisis. El descubrimiento fue presentado en Tokio, durante la inauguración de la exposición de restos de bestias congeladas “Woolly Mammoth”, organizada por científicos rusos y japoneses.

La investigación ha demostrado que se trata del primer lobo adulto de la época del Pleistoceno hallado hasta la fecha, cuya edad era de dos a cuatro años cuando murió. Mientras la mitad del cuerpo de un lobo moderno es de 66 a 86 centímetros, la cabeza encontrada mide unos 40 centímetros. El espécimen tenía un rico pelaje, parecido al del mamut, y unos impresionantes colmillos casi intactos.

Los científicos del Museo Sueco de Historia Natural, por su parte, examinarán el ADN del depredador.

https://twitter.com/Jamie_Woodward_/status/1136349520986550272/photo/1ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1136349520986550272&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.sinembargo.mx%2F10-06-2019%2F3594469

Mientras tanto, los investigadores aún no pueden explicar por qué la cabeza del lobo está cortada, pero afirman que es poco probable que haya sido el trofeo de un cazador, ya que el hombre primitivo comenzó a llegar a esta parte del norte de Rusia hace solo unos 32 mil 500 años.

Still snarling after 40,000 years, a giant Pleistocene wolf discovered in Yakutia.

Sensational find of head of the beast with its brain intact, preserved since prehistoric times in permafrost.https://t.co/w4FoRB16Ur pic.twitter.com/8QbthEfay1

— The Siberian Times (@siberian_times) June 8, 2019