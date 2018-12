Banda tributo a Pink Floyd cancela conciertos en Israel tras petición de Roger Waters

La banda tributo Pink Floyd de Reino Unido canceló hoy tres conciertos programados para enero en Israel tras las críticas este sábado del miembro fundador Roger Waters, que pidió su suspensión, informaron hoy medios locales.

El grupo anunció la cancelación en su página de Facebook, que ha quedado desactivada durante el día, después de que Waters les acusara en la misma red social de “contribuir al blanqueo cultural” de Israel.

I have heard back from David Power who speaks for the @UKPFE , I am very happy that they have canceled their shows in Israel, they agree that, in their own words, ”The situation in Israel and Palestine is intolerable”.

A note from Roger to UK Pink Floyd Experience @UKPFE :

I am aghast to see you have plans to perform in Tel Aviv, Haifa and Be’er Sheba on 4th 5th 6th January. Please don’t do it.

To sing my songs in front of segregated audiences in Israel…

Read more: https://t.co/whLgBnr7YG pic.twitter.com/8SBD6zHH7I

— Roger Waters (@rogerwaters) December 7, 2018