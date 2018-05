Avión de empresa mexicana siniestrado en Cuba operaba en regla: SCT

El presidente cubano Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez ofreció sus condolencias a los familiares de las víctimas que perdieron la vida en el accidente aéreo registrado este día luego de despegar del aeropuerto internacional de La Habana.

En declaraciones a la televisión local, el mandatario lamentó el incidente y dijo: “tenemos que esperar, porque las noticias no son halagüeñas”.

Díaz-Canel Bermúdez comentó también que el fuego fue extinguido rápidamente y que una comisión ya investiga los hechos. También aclaró que no se dañó ninguna vivienda en la zona donde cayó el avión que transportaba a 105 pasajeros, la mayoría de ellos de origen cubano.

El gobierno isleño confirmó también que la tripulación era de nacionalidad mexicana y que entre los pasajeros había cinco menores y cinco extranjeros.

Según el diario cubano Granma y la Cancillería cubana, tres mujeres había sido rescatadas con vida, aunque su estado de salud es crítico.

Además, fuentes federales mexicanas confirmaron que al menos cuatro pasajeros eran connacionales.

Con motivo del accidente de aviación, el Consejo de Estado de la República de Cuba acordó decretar duelo oficial de las 06:00 horas del día 19 de mayo hasta las 12:00 de la noche del 20 de mayo.

Durante la vigencia del duelo oficial la Bandera de la Estrella Solitaria deberá izarse a media asta en los edificios públicos e instituciones militares.

En México, la Secretaría de Comunicación y Transportes (SCT) difundió una tarjeta informativa en la que confirmó que la nave siniestrada – un Boeing, modelo B737-201 ADV, matrícula XA-UHZ– había sido arrendada por Cubana de Aviación a la empresa mexicana Aerolíneas Damojh S.A. de C.V.

A dicha empresa, dijo, le fue programada una verificación en el periodo del 21 al 24 de noviembre de 2017, la cual se practicó de conformidad con la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y conforme a los requisitos que señalan las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones aplicables, encontrándose que llevó a cabo la aplicación de los servicios de mantenimiento conforme al programa de mantenimiento del fabricante y el programa de mantenimiento aprobado por la DGAC.

Asimismo, dejó en claro que dicha empresa aérea cuenta con los permisos y la autorización correspondiente para realizar operaciones en Subservicio (arrendamiento húmedo) con Cubana de Aviación, en vuelos de fletamento, manteniendo la aerolínea toda la documental correspondiente en regla.

De acuerdo con la SCT, Aerolíneas Damoji se creó en 1990 y cuenta con una flota de tres aeronaves, dos de ellas B737-300 y una B737-201.

Además, posee el Certificado de Explotador de Servicios Aéreos (AOC) número DMJ/2003, con fecha de vencimiento 20 de enero de 2020, y cuenta con los permisos correspondientes para: establecer y explotar servicio público de transporte aéreo nacional no regular de fletamento de pasajeros número TAN-TN-370, establecer y explotar servicio público de transporte aéreo internacional no regular de fletamento de pasajeros 101.206.4468, establecer y explotar servicio público de transporte aéreo internacional no regular de fletamento de carga TAN-SE-C-146, y de Taller Aeronáutico No. 137 con vigencia indefinida, con capacidad en las aeronaves marca Boeing modelo B737-200/300/400/500 y en los motores Prat and Whitney JT8D-15/15A/7/7A/-7B, JT8D-9/9A, CFM-53-3-B1/3B-2/3C-1

Identifican a la tripulación

La tarjeta de la SCT también dio a conocer los datos de la tripulación de la nave fabricada en 1979.

Comandante de vuelo: Capitán Jorge Luis Núñez Santos, quien tiene el número de licencia 200101720, vigente al 25 de febrero de 2021.

Primer Oficial: Capitán Miguel Angel Arreola Ramírez, número de licencia 200105860, vigente al 19 de junio de 2020.

Jefa de Cabina (Sobrecargo Mayor): María Daniela Ríos.

Sobrecargos: Abigail Hernández García y Beatriz Limón.

SRE colaborará con autoridades cubanas

La Secretaría de Relaciones Exteriores se puso en contacto con autoridades cubanos al tener conocimiento de que entre las víctimas del percance se encuentran ciudadanos mexicanos, entre ellos la tripulación.

La Cancillería mexicana activó los protocolos de emergencia y puso a disposición los teléfonos +53 52869620, +53 56050732 y +53 52804811, así como el correo electrónico embcuba@sre.gob.mx, con el objetivo de atender consultas sobre este lamentable suceso.

“El gobierno de México expresa toda su solidaridad al gobierno y pueblo cubanos por este lamentable accidente y transmite sus más sentidas condolencias a los familiares de las víctimas”, dijo.

El gobierno mexicano informó también que, con base en el Anexo 13 del Convenio de Aviación Civil Internacional, “Investigación de accidentes e incidentes de aviación”, un equipo de especialistas de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) participará en la investigación del accidente.

• El Anexo 13 del Convenio establece que la responsabilidad por la investigación corresponde al Estado en el cual ocurrió el accidente o incidente, y el Estado de matrícula, el Estado del explotador aéreo, así como el Estado de diseño y el Estado de fabricación de la aeronave, participan en la investigación.

• Los especialistas de la DGAC que partirán mañana hacia Cuba son el Ing. José Armando Constantino Tercero, Director de Análisis de Accidentes e Incidentes de Aviación, y el Ing. Carlos Cruz García, Inspector Verificador Aeronáutico, especializado en incidentes y accidentes de aviación.

• El Ing. Constantino Tercero es ingeniero aeronáutico con capacitación nacional e internacional en investigación de accidentes y más de veinte años de experiencia. El Ing. Cruz García es también ingeniero aeronáutico con capacitación nacional e internacional en materia de accidentes y diez años de experiencia, informó la cancillería.

