Avalancha de lodo en Suiza deja ocho desaparecidos

Al menos ocho personas, de nacionalidad alemana, austriaca y suiza, están desaparecidas tras un deslizamiento de tierra y lodo en un valle del cantón de Grisones, en el sur de Suiza, cerca de la frontera con Italia, reportó hoy la policía helvética, informó la Agencia Notimex.

La avalancha se produjo el miércoles desde el valle Bondasca hacia la pequeña localidad alpina de Bondo, donde la policía y los bomberos han evacuado a todos los habitantes de sus viviendas, precisó la policía en un comunicado difundido por el diario Blick.

Los equipos de rescate han logrado desalojar a unas 100 personas de la localidad de Bondo y han evacuado por aire a unos senderistas que se habían quedado atrapados en un refugio de montaña debido al alud, sin embargo ocho se encuentran desaparecidas.

Los rescatistas intensificaron la búsqueda de los desaparecidos, la mayoría de los cuales se cree hacían senderismo en el momento del deslave, dijo en este jueves en conferencia de prensa el vocero de la policía de Grisones, Andrea Mittner.

Un equipo de búsqueda y rescate, integrado por más de 120 personas, participa en las operaciones, pero hasta ahora no han encontrado a ninguno de los desaparecidos, a pesar de que han recurrido a sistemas de detección y rastreo para localizar los celulares, además de que se realizan vuelos de reconocimiento en la zona.

Según el Departamento para Riesgos Naturales y Forestales, el deslizamiento de tierra ha movido “rocas, piedras y lodo en una masa de cuatro millones de metros cúbicos”, por lo que se trata del mayor deslizamiento en décadas en el cantón de Grisones.

Las causas del deslizamiento no están claras todavía, pero no se descartan los efectos del cambio climático, dado que la montaña de Piz Cengalo, en los Grisones, es un área con “permafrost”, que es la capa de suelo permanentemente congelada, aunque no esté todo el tiempo cubierta de hielo o nieve.