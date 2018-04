Autorretrato ‘triste’ de Picasso pintado durante ocupación nazi sale a subasta

Una rara pintura de Pablo Picasso creada durante la Segunda Guerra Mundial ha salido a subasta con un precio proyectado de 70 millones de dólares. Se trata de ‘Le Marin’ (‘El Marinero’), considerado como un autorretrato del artista que refleja su temor de ser deportado a un campo de concentración nazi.

“Hay un matiz ligeramente sombrío alrededor de la imagen. Está nervioso, está al límite y ligeramente decaído“, describió la obra Conor Jordan, vicepresidente del departamento de impresionismo y arte moderno de la casa de subastas Christie’s, según informa AFP.

At @ChristiesInc in New York — Picasso’s ‘Le Marin,’ (10/28/43) in the May 15 Evening Sale of Impressionist and Modern Arthttps://t.co/HPVMLqD0cM pic.twitter.com/n8MsOoiQfo #art #Picasso #artmarket #auction #auctions #collectible #collectibles #collectable #collectables #modernart

