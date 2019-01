Así se ven las Cataratas del Niágara congeladas

El norte de América está viviendo uno de sus inviernos más crudos de la historia; las temperaturas en varias regiones de Canadá han llegado hasta los – 30 grados Celsius, y esto además de causar algunos problemas logísticos, ha dejado paisajes impresionantes llenos de blanco que no dejan de maravillar al mundo.

Pero definitivamente uno de los parajes más espectaculares para ver algo así son las Cataratas del Niágara que aunque siguen dejando correr el agua, desde hace algunos días parecen estar completamente formadas de hielo debido a las formación de bloques congelados.

Afortunados espectadores de estos paisajes han compartidos miles de fotografías en redes sociales mostrando el que sin más, podría unirse a los magníficos escenarios mostrados en la serie Game of Thrones.

Te mostramos algunas de las postales con las que la gente nos ha dejado deleitarnospara que tú también las disfrutes:

Freezing temperatures over the weekend have coated the area surrounding the Horseshoe Falls in a thick layer of ice, once again transforming Queen Victoria Park into a spectacular winter wonderland! #NiagaraParks #NiagaraFalls #FrozenFalls pic.twitter.com/GlX5JIqZyR

— Niagara Parks (@NiagaraParks) January 15, 2019