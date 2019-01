Así “escucha” sonda de la Nasa las “señales” de Marte

La NASA ha publicado una imagen del sismómetro de la sonda espacial InSight, alistándose para escuchar el ‘latido’ del suelo marciano.

El “sismómetro se ha colocado en el nivel más bajo para una mejor conexión con Marte. Las señales débiles son más fáciles de escuchar si mantiene la oreja cerca del suelo”, indica la misión InSight de la NASA en su cuenta de Twitter.

La sonda Insight, lanzada en mayo del 2018 con el fin de estudiar el interior de Marte, aterrizó en la región volcánica Elysium Planitia el 26 de noviembre pasado, tras haber realizado un viaje de 458 millones de kilómetros.

My seismometer has now crouched down to its lowest level, for a better connection with #Mars. Faint signals are easier to hear if you keep your ear close to the ground. pic.twitter.com/hkw3p7Jq5k

— NASA InSight (@NASAInSight) 15 de enero de 2019