Asesor del Líder: A EEUU le esperan días oscuros si ataca a Irán

Un alto funcionario iraní asegura que EE.UU. ‘no osará’ atacar al país persa, pero si lo hace ‘Irán y sus aliados en la región tomarán represalias muy duras’.

“Los estadounidenses saben muy bien que Irán y sus aliados en la región tomarían represalias muy duras que harían que EE.UU. se enfrentase a días oscuros”, ha subrayado Ali Akbar Velayati, asesor para Asuntos Internacionales del Líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei.

Entrevistado el jueves por la televisión catarí Al-Jazeera, Velayati dijo que la retórica belicista antiraní de la nueva Administración estadounidense, destinada a detener el programa de misiles de Teherán, son puras “fantasías sin valor”.

“Sin la más mínima duda, puedo garantizarles que continuaremos desarrollando a cualquier costo nuestros programas militares, y especialmente nuestro programa disuasivo de misiles“, recalcó el funcionario.

La semana pasada, EE.UU. impuso nuevas sanciones a Irán por una prueba de misiles que, según las autoridades persas, se llevó a cabo en el marco de sus programas defensivos. Washington afirmó que Teherán había infringido con su test la resolución 2231 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU), algo que rechazan enérgicamente Irán y Rusia.

El nuevo presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió luego en su cuenta de Twitter que Irán estaba “jugando con fuego”, después de que el país persa rechazara sus advertencias sobre la prueba de misiles. El magnate llegó incluso a no descartar ninguna opción contra Teherán para detener su programa de misiles.

“Washington no se atreverá a llevar a la práctica sus amenazas militares contra Irán“, aseguró Velayati, y agregó que a Irán no lo preocupan “las amenazas de EE.UU., porque este país no ha podido hacer nada en los 38 años transcurridos desde la Revolución Islámica”.

Sobre una eventual decisión de Washington de incluir en su lista de organizaciones terroristas al Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán, el funcionario iraní sostuvo que tal medida no modificaría la política regional iraní y que el país persa seguirá apoyando a Irak, Siria y el Movimiento de la Resistencia Islámica de El Líbano (Hezbolá) en su lucha contra el terrorismo.

Velayati concluyó aconsejando al presidente Donald Trump y la Administración estadounidense que retiren sus tropas de Oriente Medio y “abandonen del todo esta región, porque su gente se siente alienada por su política”.

