Arrestan a dos bomberos por comparar a Maduro con un burro

os bomberos fueron detenidos en el estado occidental de Mérida tras la difusión en redes sociales de un video en el que se burlan del presidente Nicolás Maduro al compararlo con un burro, informó la Agencia AP.

Los bomberos estatales Ricardo Prieto y Carlos Varón fueron apresados la víspera por supuestos funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) cuando se encontraban en una estación de bomberos de Mérida, dijo el viernes a The Associated Press el procurador del estado, Jesús Morón.

Hasta el momento la fiscalía de ese país no ha ofrecido mayor información al respecto.

Prieto y Varón, que tienen más de diez años de labores en el cuerpo de bomberos del estado Mérida, podrían ser presentados el domingo en una audiencia en tribunales para iniciarles un juicio, indicó Morón, y agregó que hasta el momento se desconoce los delitos por los que serían procesados.

El portal de noticias local Efecto Cocuyo informó que ambos podrían ser procesados por delitos de odio. La oficialista Asamblea Nacional Constituyente aprobó el año pasado una legislación sobre delitos de odio que prevé condenas de hasta 20 años de cárcel.

El procurador confirmó que las detenciones se realizaron luego de la difusión de un video en el que un hombre relata el paseo de un burro, al que identifica como Maduro, por los pasillos de una supuesta estación de bomberos.

“Como podrán ver estamos recibiendo la visita del presidente Maduro Moros en la estación número 8 de Apartaderos, pues él mismo está haciendo el recorrido de inspección”, refiere un hombre mientras se observa las imágenes de un bombero lleva atado a una cuerda a un burro que pasa por los pasillos y por un pequeño patio de la instalación.

Morón dijo que hasta el momento se desconoce si Prieto y Varón participaron en el video. Dos abogados independientes fueron designados para defender a los bomberos.

El arresto de los dos bomberos generó una intensa polémica y numerosas reacciones en las redes sociales. La diseñadora Ana Black colocó en su cuenta de Twitter la imagen de un burro y el escrito “exijo respeto”.

Hace dos años Maduro, quien se identifica como hijo político del fallecido presidente Hugo Chávez, admitió durante un acto público que sus adversarios suelen llamarlo “Maburro”, y a manera de chiste dijo “ellos dicen que los brutos somos nosotros. Y que Maburro me dicen. Yo no sé por qué me dicen Maburro, pero por bruto no será”.