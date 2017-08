Apple Inc. competirá con Netflix

Apple Inc. planea gastar alrededor de mil millones de dólares en programación original en los próximos 12 meses, intensificando sus esfuerzos para competir con Amazon.com Inc. y Netflix Inc. en el “streaming” de video, de acuerdo con fuentes al tanto del plan. Lo anterior lo publicó el diario El Financiero.

Un nuevo equipo basado en Los Ángeles, dirigido por exejecutivos de televisión de Sony Corp., producirá y comprará programas de televisión y películas para Apple Music y otros futuros productos de “streaming” de video, dijeron las fuentes.