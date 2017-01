Alexa Rodulfo, una juarense cercana a Trump

Alexa Rodulfo, una mujer de nacionalidad mexicana, nacida en Ciudad Juárez y que hasta hace unos días alcanzó los reflectores nacionales por ser la maquillista de Ivanka Trump– hija del recién presidente de Estados Unidos, Donald Trump- tiene en su trayectoria una historia de éxito que no solo avala su cercanía con un actual miembro de la Casa Blanca, sino se convierte en un personaje de inspiración, informó Publímetro.

Para conocer más detalles de su labor y las vicisitudes a las que podría enfrentarse ante las nuevas iniciativas dirigidas a los mexicanos, propuestas por Donald Trump en Estados Unidos, Publimetro platicó con ella.

Comencé en mi natal Ciudad Juárez, donde gracias al apoyo de mis padres abrí mi salón a los 16 años. En 2003 decidí dar un giro a mi vida y me fui a Nueva York, porque la ciudad y su energía me parecían inspiradoras. Llegué sin contactos en la industria editorial y de la belleza, pero mi trabajo, como sucede con muchos latinos, me abrió las puertas.

-¿Qué tan complicado fue el camino para llegar al reconocimiento que tienes entre las celebridades?

Han sido muchos años de trabajo, no sólo con las celebridades, pues también he trabajado para publicaciones de prestigio internacional, como las ediciones americanas de Vogue y Harper’s Bazaar y Vanity Fair España, por mencionar algunas. A la larga creo que el profesionalismo y la pasión que imprimes en tu trabajo es lo que te da reconocimiento.

-¿Cuáles consideras que son las claves del éxito, respecto a tu destacada trayectoria?

La pasión por lo que hago es lo que me ha abierto las puertas y me ha brindado la confianza de mis clientes.

-Nos puedes mencionar algunos de tus proyectos más importantes

Mi trabajo como Make Up Artist es quizá una de mis facetas más conocidas, porque he tenido la fortuna de trabajar con mujeres admirables. Por otro lado, también el trabajo editorial es importante, pues he realizado portadas y editoriales de moda para Harper’s Bazaar, Vogue, Teen Vogue, Self, T Magazine del New York Times, Evening Standar, entre otros.

En 2009 desarrollé una línea de velas aromáticas que se venden en Bergdorf Goodman, en Estados Unidos, Saks Fifth Avenue, en México y en la concept store Colette, en París; en este proyecto también he podido fusionar mi pasión por el altruismo al crear una vela para la Fundación Ricky Martin.

-¿Tu nacionalidad ha sido producto de discriminación?

Nunca he experimentado una situación de discriminación en mi trabajo. Al contrario, mucha gente con la que trabajo me ha externado su cariño por México.

-¿Qué planes laborales tienes en puerta?

Recientemente publiqué un editorial de moda en Vogue México y Latinoamérica y continúo con proyectos editoriales y campañas publicitarias.

Relación con Ivanka

-¿Cuándo y cómo conociste a Ivanka Trump?

La primera vez que trabajé con ella fue hace más o menos 13 años. Desde que nos conocimos y hasta la fecha su calidez como persona es la misma.

-Respecto a la imagen de Ivanka, ¿qué tratamientos prefiere? ¿con qué frecuencia te encargas de su arreglo personal? ¿qué tendencias sigue? ¿crees que su marca personal busca un acercamiento con la mujer latina? ¿cuales son sus básicos?

Con Ivanka trabajo para sus eventos especiales, entrevistas y presentaciones en televisión para las que siempre nos enfocamos en la naturalidad, pues cuando resaltas los rasgos de una mujer siempre irradiará seguridad.

– Para alguien que sigue tus consejos y la imagen e Ivanka, ¿qué tips de belleza le darías?

En términos de belleza, algo que es muy importante es la alimentación. Tener una dieta balanceada y consumir productos orgánicos te ayudará a obtener los mejores resultados con el maquillaje y el peinado.