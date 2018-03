Al menos dos muertos tras estrellarse una avioneta contra varios edificios en California

Al menos dos personas han resultado muertas tras estrellarse una avioneta contra varios edificios al sur de la ciudad de Santa Paula, en el estado de California (EE.UU), informan los medios locales.

Las autoridades están investigando las causas del accidente. Todavía no está claro cuántas personas se encontraban a bordo de la aeronave y cuántas resultaron afectadas por el siniestro en el terreno.

Según los informes, se trata de un avión experimental monomotor de ala fija. Múltiples agencias locales, incluyendo equipos forenses, ya se encuentran en la escena de los hechos.

Santa Paula PD Sgt Paul Spencer says when they arrived the plane area was fully engulfed. County is taking over we’re awaiting more info re Santa Paula plane crash pic.twitter.com/3agtODUdxs

— Gretchen Wenner (@GretchenWenner) 31 de marzo de 2018