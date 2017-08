A 72 años de Hiroshima y Nagasaki; los ataques que cambiaron la historia

Era 1945, 6 de agosto Hiroshima y 9 de agosto Nagasaki: Estados Unidos lanzó dos bombas atómicas sobre dos ciudades de Japón. No contra efectivos militares, sino contra la población civil, pacífica y desarmada. Ciento cuarenta mil personas murieron en Hiroshima, 74 mil en Nagasaki. El terror nuclear hizo su aparición cuando la II Guerra Mundial había prácticamente terminado, Japón no había anunciado aún oficialmente su rendición, pero era cuestión de horas para que lo hiciera. El mundo aplaudió el “fin de la guerra”. En Europa y en América fueron muy pocas las voces que se alzaron para criticar aquel horror. Aquella terrible decisión la tomó desde Washington el Presidente Harry S. Truman a quien no le pareció suficiente lanzar una bomba, sino dos, la segunda sobre Nagasaki, tres días después de la primera. Gran Bretaña dio su consentimiento. Quedó clara la capacidad armamentista y de destrucción de Estados Unidos y su decisión de utilizar el arma nuclear, la más terrible y destructiva que se haya desarrollado. Lo anterior lo publicó el diario El Universal.

Hasta hoy, Estados Unidos es el único país que ha lanzado dos bombas nucleares, con todo lo que ello implica de terror destructivo y de responsabilidad humanitaria y planetaria. La carrera nuclear entre la Unión Soviética y Estados Unidos había prácticamente comenzado y el bombardeo de Truman la impulsó a pesar de que, o porque mostró el horror de un arma que puede terminar de un solo golpe con la vida de decenas de miles, hoy de millones, de seres humanos indefensos, o incluso con la vida en el planeta. Con el desarrollo de la tecnología nuclear y de cada vez más destructivas armas nucleares, ojivas, misiles, alcances de miles de kilómetros, intercontinentales. Hoy, un ataque nuclear puede terminar con el planeta entero en unos minutos o segundos.