500 padres inmigrantes detenidos inician huelga de hambre en EEUU

Un grupo de 500 padres inmigrantes, reunificados con sus hijos y detenidos en Texas (EE.UU.), se han declarado en huelga de hambre para pedir su liberación.

“No hay una solución para nosotros (…) ICE (Oficinas de Inmigración y Control de Aduanas) constantemente nos está diciendo mentiras. Cuando nos trajeron aquí (a Karnes) nos dijeron que nos reuniríamos con un oficial de asilo, pero no me he reunido con nadie”, ha denunciado el padre inmigrante hondureño Jorge Martínez, quien está detenido desde el pasado 9 de mayo.

Este jueves, 500 padres que permanecen en el centro de detención de familias de Karnes, al sureste de San Antonio, Texas, no comerán ni obedecerán las órdenes que les den, mientras que sus niños no cumplirán con ninguna de las actividades escolares.

“No somos criminales que necesitan estar detenidos por tanto tiempo (…) No cometimos un crimen, nuestra única ofensa fue cruzar la frontera, y en mi caso ya pagué en una prisión federal por eso”, ha anunciado Jorge.

Además, el director de Servicios de Detención Familiar de RAICES, Manoj Govindaiah, ha valorado la situación actual de este centro de detención como “una de las peores” y ha anunciado que “estas familias sienten la necesidad de ir a una huelga lo que muestra cuán cansados están de los juegos que esta administración sigue jugando con las comunidades vulnerables”.

Fuente: HispanTV