10 millones de firmas apoyan una petición para destituir a Trump

Dos demócratas se unen a una coalición para entregar una petición con más de 10 millones de firmas instando al Congreso a iniciar un impeachment contra Trump.

Los congresistas Al Green (Texas) y Rashida Tlaib (Michigan), los defensores más activos de los demócratas de la Cámara de Representantes y a favor de un juicio político contra el presidente Donald Trump, se unieron el jueves a otros grupos como Need to Impeach, Free Speech For People, CREDO, Move On, Democracy for America, Women’s March, Courage Campaign y By the People para insistir en un impeachment durante un mitin frente al Capitolio y resaltar la petición.

“Hay que impugnar. Que el Senado haga lo que pueda. Tenemos que hacer lo que debemos (…) Yo digo que deberíamos comenzar el juicio de inmediato, si no antes”, dijo Green.

Por otro lado, los líderes demócratas dicen que es demasiado pronto para perseguir un juicio político y quieren seguir adelante con sus investigaciones, a pesar de una negativa general del Gobierno de Trump a cooperar con esas investigaciones.

“Un juicio político deber estar muy apoyado en la Constitución, pero es que Trump está demostrando cada día más obstrucción a la justicia y una falta de respeto al papel legítimo del Congreso para hacer citaciones”, dijo el jueves la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en declaraciones a la prensa.

Los demócratas creen que los eventos descritos en el informe del fiscal especial Robert Mueller, quien encabezó la pesquisa sobre una presunta interferencia rusa en las elecciones de 2016 y una supuesta complicidad con la campaña de Trump, apuntan a la existencia de un crimen.

De hecho, aseguran que el inquilino de la Casa Blanca permitió que Moscú le ayudara a ganar las presidenciales y después obstruyó la investigación. Asimismo, chocaron con el fiscal general Bill Barr por su mal manejo del informe. Sin embargo, los republicanos, hacen oídos sordos. Declaran el “caso cerrado” en la investigación de Rusia y la posible obstrucción de Trump.

La batalla entre demócratas y la Administración Trump se ha intensificado desde la publicación del tan esperado informe de Mueller, divulgado el 18 de abril. En su informe de casi 450 páginas, Mueller exoneró a Trump de sospechas de connivencia con Moscú, aunque describió una docena de casos claros de presiones ejercidas por el presidente republicano sobre la investigación.

El mitin se realizó después de que el Comité Judicial de la Cámara de Representantes votara el miércoles una resolución para declarar al fiscal Barr en “desacato” por no cumplir con las solicitudes de documentos relacionados con el informe de Mueller.

Fuente: HispanTV