Zedillo provoca carambola no esperada: exigen que Calderón acepte que desató una matanza

El ex Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León cimbró las redes sociales entre el lunes y este martes tras admitir, durante el informe presentado ante la Comisión Global sobre políticas de drogas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que durante su Gobierno –que abarcó de 1994 a 2000– siguió “una política equivocada” al apostar por el prohibicionismo de las drogas, en vez de promover la regulación de estas sustancias.

En las redes sociales hubo una fuerte actividad. Los internautas respondieron con asombro y también con apoyo a esta declaración. Entre las discusiones que generó esa aceptación de un error destacaron las críticas a las políticas de seguridad implementadas por otros ex presidentes mexicanos para atacar el narcotráfico. Los comentarios alcanzaron con mayor énfasis al ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, quien, entre los ex mandatarios aludidos por los usuarios, fue el que generó mayor interacción. Le exigieron que acepte que en diciembre de 2006, al declararle la guerra a las drogas, desató una matanza cuyas consecuencias siguen hasta hoy.

En la memoria colectiva de los tuiteros mexicanos aún se mantiene presente el incremento de los índices de inseguridad y la violencia que rompieron récords históricos a partir de la implementación de la guerra contra el narcotráfico, estrategia que el panista Calderón Hinojosa impulsó durante todo su sexenio, a pesar de ser cuestionada por expertos, activistas y ciudadanos en general.

La declaración de Ernesto Zedillo reactivó el reclamo de los usuarios que rechazan abiertamente al panista e impulsó la exigencia para que Calderón también admitiera sus errores en materia de seguridad y el combate al narcotráfico. El reclamo no fue exclusivo para ex Presidente michoacano, la misma exigencia fue dirigida a los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox Quesada y al actual Jefe del Ejecutivo federal Enrique Peña Nieto.

Tras la declaración de Ernesto Zedillo, quien admitió haber seguido el mismo modelo prohibicionista que hoy condena, la comparación de su gestión con la de Carlos Salinas fue inevitable, ya que ambos siguieron estrategias similares. De acuerdo con los usuarios, si desde 1988 se hubiese implementado la regulación de las drogas, en lugar de la intervención castrense para contrarrestar a los cárteles, se habría evitado la crisis de inseguridad que atraviesa el país.

“Muy bien por Ernesto Zedillo al reconocer su error, si desde tiempos de él o de Carlos Salinas se hubiese implementado una política así, el país se hubiese ahorrado un río de sangre. @VicenteFoxQue, @FelipeCalderon y @EPN deben reconocer también su error y pedirle perdón a México”. Escribió el usuario Gato Pardo (@catpardo2018).

Tanto Salinas de Gortari como Fox Quesada, Calderón y Peña han mantenido estrategias similares enfocadas a la captura mediatizada de capos, el confiscamiento de cargamentos de droga, la militarización de zonas con alta presencia del crimen organizado, el desmantelamiento de narcolaboratorios, entre otras acciones.

Mientras este modelo de seguridad centrado en la prohibición se mantuvo en varios gobiernos, el incremento de la violencia propició que entre los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto tuvieran lugar 234 mil homicidios dolosos, de acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), cifras que abarcan hasta el 2017 y que son las más altas de la última década.

Este martes, ante el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi), Zedillo reiteró que la prohibición es un modelo que ha prevalecido en los gobiernos desde 1931, y además de debilitar el Estado de derecho “causa una inmensa tragedia nacional”.

“Este paradigma de la prohibición ha prevalecido durante más de cien años. En nuestro país ni siquiera se pensaba en términos de prohibición. Y ya para 1931, la primera ley prohibicionista se establece en nuestro país y a partir de entonces este es el modelo que ha regido a todos los gobiernos, y ciertamente el Gobierno que yo presidí”, reiteró.

El lunes, tras la declaración de Zedillo, la discusión giró en torno a si en algún momento estos ex presidentes se disculparían por las fallidas estrategias de inseguridad.

“Al tiempo… Ya llegará el tiempo de Calderón y Peña Nieto. Aunque Zedillo siempre mostró mucha más razón”, comentó Junne (@Miriam_Junne). “Ojalá que Peña, Calderón y Salinas se auto confiesen y reconozcan cada uno sus graves errores así como lo hizo Ernesto Zedillo Aplaudo este hecho”, escribió el usuario Jose Agustín DM (@JoseAgustinDM).

En tanto que la despenalización de la mariguana fue tema de conversación para la politóloga Denise Dresser (@DeniseDresserG), el ex Diputado Fernando Belaunzarán (@ferbelaunzaran), el partido Movimiento Ciudadano (@movciudadanomx), el politólogo Genaro Lozano (@genarolozano), quienes manifiestan su opinión a favor de la regularización de las drogas a través del hashtag #TocaRegular. Este lunes, la etiqueta fue movilizada de nuevo con motivo de la declaración del ex mandatario priista.

“Aquí en presentación de ‘La política de drogas en México: causa de una tragedia nacional. Una propuesta radical e indispensable para remediarla’. Una postura valiente/transformadora/propositiva de Ernesto Zedillo”, comentó Dresser.

Si bien Vicente Fox, quien mantuvo la misma estrategia de prohibición de drogas, al concluir su sexenio se ha manifestado a favor de la legalización de la mariguana en México, se abstuvo de realizar comentarios durante este episodio.