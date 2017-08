Yunes suspendió la leche para los hijos de madres con VIH-SIDA, acusa Grupo Multisectorial

Hay desabasto del sustituto de leche materna para los hijos de madres con VIH-Sida, porque la Secretaría de Salud en Veracruz (Sesver) no ha distribuido estas fórmulas desde el inicio de la administración del Gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares.

De acuerdo con la vocera del Grupo Multisectorial en VIH/Sida, Martha Patricia Ponce Jiménez, son 160 niños que están en riesgo por la falta de leche que a través de las autoridades no han sido entregadas.

Ponce explicó que en los Centros Ambulatorios de Prevención y Atención en Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (Capasits) hay desabasto de este producto. Cada niño llega a consumir hasta 12 latas de leche en el lapso de un mes.

También hay riesgo porque hay 35 mujeres embarazadas atendiéndose en dichos centros dependientes de la Secretaría de Salud.

No surtir a los niños esa fórmula láctea requerida “no sólo es una violación de sus derechos humanos, sino además una acción que violenta su salud al colocarlos en una situación vulnerable a la adquisición de VIH”.

Por esa razón lanzaron la campaña “Una cara feliz con latas de leche“. Requieren de leche NAN etapas 1 y 2.

En Xalapa, el centro de acopio es en el Instituto de las Mujeres de Xalapa, callejón Rojas número 21, de la colonia Centro, con horario de recepción de 09:00 de la mañana a 07:00 de la noche.

Hasta julio pasado, la Secretaría de Salud de Veracruz reportaba deudas con proveedores por mil 287 millones 709 mil 535 pesos, siendo la tercera dependencia más endeudada de la administración de Javier Duarte de Ochoa.

En la revisión de los documentos presentados ante la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, resalta que el estancamiento de los pagos con proveedores se centra en los programas de alimentos y apoyo para desayunos, al igual que por servicios subrogados, construcción y equipamiento de infraestructura hospitalaria.

Los funcionarios duartistas que estarían en la mira por este mal manejo de recursos son Ramón Ferrari Pardiño, ex Secretario de Desarrollo Social; Fernando Benítez Obeso, ex Secretario de Salud; Raúl Alarcón, ex director del RESP; Xóchitl Adela Osorio, ex titular de la Secretaría de Educación, y Antonio Gómez Pelegrín, ex titular de Finanzas.

A inicios de este año, Yunes Linares aseguró que un estudio realizado por un laboratorio sobre el uso de medicamentos clonados para la atención de niños con cáncer, reveló que en el Gobierno de Javier Duarte, los niños con cáncer sólo recibían dosis de agua destilada, en lugar del medicamento prescrito para combatir la enfermedad.

El Gobernador panista no precisó el nombre de los funcionarios duartistas involucrados en estos hechos y señaló que las investigaciones aún están en proceso.

