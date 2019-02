“¡Ya estoy libre cabrones, agárrense hijos de la chingada!”: exgobernador de Sonora

En un audio difundido a través de la aplicación para teléfonos inteligentes WhatsApp, el ex mandatario panista Guillermo Padrés Elías, afirma que aún no se la cree -estar en libertad- y celebra con un “ya estoy libre cabrones, agárrense hijos de la chin…!, informó Excélsior.

El audio dura 44 segundos y comenzó a difundirse a partir de las 00:20 minutos del domingo (1:20 a.m. tiempo de la Ciudad de México), tres horas después que el exgobernador de Sonora salió del Reclusorio Oriente, donde afuera lo esperaban familiares, amigos y colaboradores como Jorge Morales Borbón, exsecretario de Comunicación Social durante su sexenio, a quien hace referencia en el audio como quien le dijo que lo grabara.

El exfuncionario también enfrentó acusaciones penales y estuvo en prisión por su probable responsabilidad en el delito de extorsión.

“Buenas noches a todos me da mucho gusto saludarlos, aquí Jorge (exsecretario de Comunicación Social) me pidió que les mandara un audio, estoy aquí con toda mi familia, gracias a Dios, muy contento, no me la creo, les mando a todos ustedes un abrazote, espero verlos pronto a todos mis amigos, recuerden que todavía tengo un poco de ocotillo que me ha sobrado, nomás les mando decir que gracias a todos, espero verlos pronto, la única palabra que se me viene a la mente es gracias, ¡ya estoy libre cabrones, agárrense hijos de la chingada!”, dice Guillermo Padrés en el audio.

El exmandatario panista pasó 814 días en la cárcel, desde el 10 de noviembre del 2016 cuando se entregó voluntariamente en los juzgados federales para enfrentar una acusación formulada por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) por el delito de delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita y evasión fiscal.