Volveré a Fepade “sin filias ni fobias” si el Senado me reinstala: Santiago Nieto

En ex titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto, aseguró este miércoles que no rompió código de conducta alguno en el manejo en el caso contra el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, por posibles actos de corrupción que implican a la constructora brasileña Odebrecht.

Por ello, insistió en que buscará que el Senado de la República lo restituya en su cargo, si bien adelantó que es un “hombre de leyes” y respetará el sentido de la votación.

En entrevista con Ana Francisca Vega, Carlos Loret y Enrique Campos para Despierta, el ex funcionario federal aseguró que el encargado de despacho de la Procuraduría General de la República (PGR), Arturo Elías Beltran, solo esgrimió “argumentos genéricos y vagos” cuando le notificó vía telefónica su destitución, y que la conversación se centró en términos jurídicos y estuvo alejada de consideraciones de tipo político.

Además, insistió en que se ha comportado con apego a derecho en el caso. “No mentí, no violé ningún código de ética y no vulneré ninguna disposición de carácter legal”, por lo que el Senado debería fallar a su favor y reinstalarlo al frente de la Fiscalía. A pregunta expresa, indicó que preferiría que la votación al respecto fuera abierta, pero dejó en claro que sólo le corresponde a la cámara alta determinar los detalles del proceso.

Nieto Castillo apuntó que la entrevista otorgada al diario Reforma en días pasados no constituyó una revelación de información que ponga en riesgo la investigación contra Lozoya. “Si uno escucha la grabación, se advierten tres pronunciamientos sobre que no puedo dar detalles sobre la carpeta de investigación. En tres ocaciones dije que no puedo dar datos”.

“Si no hay revelación, no hay delito, y si no hay delito no hay motivo para la remoción”, sentenció.

En todo caso, y a pregunta expresa, reconoció que “el reportero expresó consideraciones que no tenían que ver expresamente con lo que había comentado”.

Además, se negó a responder si existió presión de Lozoya Austin para que se le declarara inocente, y sólo respondió que “no hay presión si no te dejas presionar”. Tras varias insistencias de Loret y Vega, el ex fiscal abundó: “lo planteo así: en el ejercicio público siempre hay algún tipo de condiciones meteorológicas” adversas, pero “lo importante es tener la fortaleza institucional” para poder manejar cualquier caso en total libertad.

Finalmente, afirmó que “sería muy vanidoso” considerar que le resultaba incómodo al poder y por ello se le separó de su cargo, al tiempo que ofreció conducirse “sin filias ni fobias” si regresa a su cargo y conducirse de manera institucional en este y todos los casos a su cargo.

Fuente: SDP Noticias