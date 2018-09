Virgilio Andrade usó métodos irregulares para fondear apoyo a damnificados

Además de haber optado por el reparto de tarjetas de banda, que fueron clonadas y dejaron sin ayuda a damnificados por los sismos del año pasado, nuevos audios obtenidos por el noticiero En Punto, de Televisa, revelan que Virgilio Andrade, director de Bansefi, también recurrió a métodos irregulares para fondear los apoyos.

En octubre de 2017, en medio de la emergencia por la reconstrucción en Oaxaca y Chiapas tras los sismos de septiembre, el presidente Enrique Peña Nieto estimó que las viviendas afectadas podrían empezar a quedar listas en cuatro meses.

“Trabajemos, para que como ya he dicho con enorme optimismo, porque si lo creo, que arrancando el año o muy a inicios del próximo año, las personas afectadas tengan año nuevo, vivienda nueva, esa es la tarea, esa es la meta”, aseveró el Mandatario.

En tanto, el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), analizaba de dónde podía obtener recursos.

En un audio del 27 de septiembre de 2017, su director Virgilio Andrade, aseguró que la institución no contaba con censo de afectados ni georeferenciación de daños, ambos requisitos son exigidos en las reglas de operación del Fondo Nacional de Desastres (Fonden).

“El Fonden dice que puede haber ayuda para apoyo de vivienda contra factura 80 por ciento para material y 20 por ciento para mano de obra, con la georeferenciación correspondiente. Entonces, qué elementos hay: No hay un censo georeferenciado. Segundo no va a haber factura, no hay manera de que haya factura”, reconoció Andrade.

Sin embargo, en otro audio del 3 de octubre, un día después de que inició la entrega de tarjetas a damnificados, el Andrade explica que lograron acceder a recursos bajo el esquema de Acciones Preeliminares Inmediatas, las APIS, generalmente utilizadas para compra de víveres o enseres médicos.

“Como el Presidente quería que las tarjetas se emitieran tuvimos que tomar un listado preliminar en línea que no es censo. Tomando en cuenta un esquema que se llama acciones Acciones Preeliminares Inmediatas, APIS, que creo que también están en las reglas de operación”, explica Andrade.

Cabe destacar que las Apis también tienen candados para su implementación, se´gun lo explicó a En Punto Manuel Guadarrama, coordinador de Finanzas Públicas del IMCo.

“La condición para que funcionen estos apoyos parciales inmediatos es que esta acción de reconstrucción o que esta acción por parte de gobierno no pueda extenderse más allá de 30 días”, puntualizó.

En otra conversación, del 30 de enero de 2018, Virgilio Andrade admitió que, en un primer momento de la emergencia, Bansefi utilizó recursos propios para fondear los apoyos a damnificados, lo cual por ley no está permitido.

“Nada más al principio, pero nos fue pagado, entonces podemos decir que eso está saldado. Sí, esa es una pregunta muy buena, que además tenemos que documentar, es muy importante”, señaló.

Fuente: SDP noticias