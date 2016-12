Venden gasolina hasta en 40 pesos el litro

Aunque Petróleos Mexicanos ha informado que sí hay gasolinas para surtir la demanda de todo el estado de Guanajuato, decenas de gasolinerías continúan cerradas o escasas de combustibles, informó Dinero En Imagen.

Incluso, hay ventas de bidones con gasolina, cuyo precio ha llegado a los 40 pesos por litro.

Comúnmente frente a las gasolinerías que padecen por las largas filas para llenar los tanques de los vehículos, se han instalado personas con bidones en donde ofrecen el hidrocarburo a precios que dependen de la desesperación de los consumidores.

De esta forma, hay comerciantes en León que venden el litro de gasolina Premium hasta en 40 pesos, y hay gente que los paga.

“Yo estoy todavía muy nerviosa. El viernes no había gasolina en ninguna parte, y mi marido compró un tambo para echarle algo de gasolina al coche. Pagó 600 pesos por el garrafón de 20 litros, pero con eso pudimos movernos”, relató Verónica Ortiz, vecina de la zona del Campestre, en León.

Gabriel Moreno, quien comercia zapato, recordó que este domingo encontró cerradas la mayor parte de las gasolinerías.

Sin embargo, sobre el bulevar Torres Landa, encontró una camioneta estacionada con bidones de 20 litros.

“La verdad estaba caro. Los daban a 500 con todo y el bote, pero ¿Quién me garantiza que esa gasolina es buena? Ya de plano no compré nada. Me fui a cargar gasolina a Irapuato”, refirió.

Los comerciantes de gasolina han buscado las alternativas para no ser detenidos por las autoridades, por lo que incluso en redes sociales se cierran los tratos.