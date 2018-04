Ve Anaya como prioritario recuperar la paz y tranquilidad

El candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, sostuvo que, en caso de ganar la Presidencia de la República, su prioridad máxima será recuperar la paz y tranquilidad en todo el territorio nacional, informó Excélsior.

De gira en San Juan de los Lagos, Jalisco, Anaya Cortés expuso, luego de que diversos ciudadanos le externaran sus preocupaciones por la inseguridad en el estado, que no se puede seguir viviendo con altos niveles de violencia en nuestro país.

“El 2017 en Jalisco desapareció una persona cada dos horas, parece difícil de creer esa estadística, algunos ya no fueron jamás encontrados, otras y otros sí, no en las circunstancias en las que hubiéramos querido, pero la cifra es verdaderamente alarmante, una persona desaparecida cada dos horas. No podemos seguir viviendo con estos niveles de violencia”, expuso.

Incluso, tras recordar que un 70 por ciento de las mujeres mexicanas ha sufrido algún tipo de violencia, el abanderado presidencial del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano indicó que, de ganar en las urnas en julio próximo, su gobierno de coalición será implacable frente a la violencia contra la mujer.

Alrededor de las 17:00 horas Ricardo Anaya arribará a la ciudad de Celaya, Guanajuato, donde protagonizará un mitin masivo en el estadio de futbol Miguel Alemán Valdés y presenciará el arranque de campaña del candidato a gobernador de la entidad, Diego Sinhué.

Ricardo Anaya señaló que México debe asumir una posición firme y digna ante las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Refirió que se debe iniciar una nueva relación con el vecino del norte.

Además defendió su propuesta de disminuir el IVA y el precio de los combustibles en la franja fronteriza