Van 251 mil mdp del Presupuesto 2019 a promesas de campaña de AMLO

Para echar a andar en 2019 sus promesas de campaña, el presidente Andrés Manuel López Obrador prevé tener 251 mil 600 millones de pesos.

Entre los programas a los que irán los recursos están la pensión a ancianos, la nueva refinería, Santa Lucía, el Tren Maya y apoyos para jóvenes.

Carlos Urzúa, secretario de Hacienda, entregó ayer al Congreso el Paquete Económico 2019, que contempla ingresos por 5 billones 814 mil 291 millones 700 mil pesos. Se calcula un crecimiento de 2%, inflación de 3.4% y tipo de cambio promedio anual de 20 pesos por dólar. Doce instituciones tienen incrementos de entre 124 y mil por ciento.

El recorte al Poder Judicial es de 6 mil mdp, mil millones más de lo que se habían reducido los propios magistrados.

“Presupuesto refleja austeridad”

En el gasto de $5 billones 814 mil 291 millones se da énfasis a capital humano e infraestructura pública: Urzúa, titular de SHCP.

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa, entregó ayer al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019 el cual, aseguró, refleja el compromiso absoluto con la austeridad y reorientando el gasto hacia programas con un alto impacto para el bienestar de los mexicanos.

“Creemos nosotros que tenemos que redireccionar todo el gasto posible a dos asuntos: capital humano e infraestructura pública. Si no tenemos un capital humano de primera y si no tenemos infraestructura pública de primera no vamos a poder crecer de manera robusta en el largo plazo”, puntualizó el funcionario federal.

Urzúa agregó que el Paquete Económico se construyó con prudencia, transparencia, responsabilidad y objetividad, por lo que contempla un ejercicio de cinco billones 814 mil 291 millones de pesos y un rango de crecimiento de 2.3 a 2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

“Este Paquete refleja, en primer término, el compromiso absoluto con la disciplina fiscal y financiera, de manera que se garanticen la estabilidad macroeconómica y el fortalecimiento de las finanzas públicas”, acotó.

Al recibir el Paquete Económico, Muñoz Ledo adelantó que los diputados analizarán los criterios económicos a partir de arduos debates, pues se trata del documento “más político en un país”.

“En los países parlamentarios, cambia el gobierno, no puede haber gobierno que no esté apoyado por un presupuesto, y no puede haber un programa gubernamental que no esté apoyado por el presupuesto”, remarcó.

Y advirtió que, aunque el Presupuesto se entrega en San Lázaro en época de posadas, “no es una piñata, sino un proyecto nacional”.

SE OIRÁN TODOS LOS PUNTOS DE VISTA

Por su parte, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, adelantó que en el debate se van a incorporar absolutamente todos los puntos de vista y espera que la discusión de la Ley de Ingresos se apruebe en el pleno para enviarse al Senado de la República.

“Va a ser un debate muy intenso, muy observado, no solamente por los legisladores, sino también por los inversionistas y los mercados nacionales e internacionales. De que lo vamos a revisar a fondo, se va a revisar a fondo”, resaltó.

En entrevista al concluir el acto protocolario, Ramírez Cuéllar, comentó que el Paquete Económico contiene los criterios que se esperaban, acorde con las estimaciones del Banco de México y las proyecciones de los organismos internacionales e inversionistas.

“Creo que eso le da mucho sustento y mucha confianza de que no se están proyectando cosas fuera de la realidad, sino que está dentro de los parámetros que se han estado manejando, sobre todo al cierre del año, principalmente a finales de noviembre, principios de diciembre”, subrayó.

RECURSOS ESPECIALES

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, el Paquete Económico prevé recursos por cerca de 252 mil millones de pesos para proyectos prioritarios del sector central.

Entre ellos destacan la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que con un presupuesto planteado de 100 mil millones de pesos permitirá duplicar los recursos que reciben los adultos mayores, a fin de tener una vida digna.

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro, para el que se proponen 44.3 mil mp para brindar oportunidades de trabajo y estudio a 2.6 millones de jóvenes; y diversos proyectos de infraestructura ferroviaria, carretera y aeroportuaria por un monto de 30.4 mil millones de pesos, que potenciarán la conectividad interna y con el exterior del país.

Otros rubros que contiene el Presupuesto son: continuar con la construcción del Tren Interurbano México-Toluca, para lo cual se contempla una asignación de tres mil millones de pesos durante 2019.

También se plantea la ampliación de la Línea 9 del Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México, tramo Tacubaya-Observatorio.

Fuente: Excélsior